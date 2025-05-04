Musrati attı, Monaco 3 golle kazandı!

Fransa Ligue 1'in 32. haftasında Monaco, deplasmanda Saint-Etienne'e konuk oldu.
Geoffroy Guichard'da oynanan karşılaşmayı Monaco, 3-1 kazandı.
Karşılaşmada Monaco'ya galibiyeti getiren golleri, 2. dakikada Akliouche, 68. dakikada Al-Musrati ve 78. dakikada Balogun kaydetti. Konuk ekibin tek golü 65. dakikada Davitashvili'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Monaco, puanını 58'e yükselterek ikinci sırada yer aldı. Gelecek hafta sahalarında Lyon'u konuk edecekler.
Saint-Etienne ise 27 puan ile 17. sırada yer alıyor. Gelecek hafta Reims'e konuk olacaklar.
Geoffroy Guichard'da oynanan karşılaşmayı Monaco, 3-1 kazandı.
Karşılaşmada Monaco'ya galibiyeti getiren golleri, 2. dakikada Akliouche, 68. dakikada Al-Musrati ve 78. dakikada Balogun kaydetti. Konuk ekibin tek golü 65. dakikada Davitashvili'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Monaco, puanını 58'e yükselterek ikinci sırada yer aldı. Gelecek hafta sahalarında Lyon'u konuk edecekler.
Saint-Etienne ise 27 puan ile 17. sırada yer alıyor. Gelecek hafta Reims'e konuk olacaklar.
⚽️Monaco'da Al Musrati'den gol var.🎥pic.twitter.com/l5RflTGlsf
— Sporx (@sporx) May 3, 2025