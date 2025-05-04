Miami Grand Prix'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in!

Formula 1 Miami Grand Prix'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Miami Grand Prix'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in!
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04 Mayıs 2025 01:02

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 6. yarışı Miami Grand Prix'sine Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak. 

Miami'daki 5,4 kilometrelik Miami Uluslararası Otodromu'nda 57 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında Hollandalı Verstappen, 1 dakika 26.204 saniyelik derecesiyle ilk cebe yerleşti.

Son şampiyon Verstappen'in 0.065 saniye arkasındaki Büyük Britanyalı Lando Norris (McLaren) ikinci, 0.067 saniye gerisinde İtalyan Kimi Antonelli (Mercedes) ise üçüncü sırayı aldı.

Miami Grand Prix'si bugün TSİ 23.00'te başlayacak.

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