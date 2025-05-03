Galatasaray'da ⁠Barış Alper golle döndü!

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, cezası sonrası formasına kavuştuğu Sivasspor maçına golle geri döndü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da ⁠Barış Alper golle döndü!
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03 Mayıs 2025 23:12

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. hafta maçında sahasında Sivasspor'u 4-1 mağlup etti. 

Sarı-kırmızılı ekibin milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, 2 maç sonra kavuştuğu formasıyla gol sevinci yaşadı.

Cezası nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası'ndaki TÜMOSAN Konyaspor ve Süper Lig'deki ikas Eyüpspor maçlarında forma giyemeyen Barış Alper, Sivasspor mücadelesinin 21. dakikasında ceza sahası dışında çektiği şutla fileleri havalandırdı. 

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