Galatasaray'da galibiyet serisi 6 maça çıktı

Bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek yenilgisini 29 Mart'taki Beşiktaş derbisinde yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 6 karşılaşmayı da kazandı.
Galatasaray, bu süreçte ligde Reeder Samsunspor ve Sipay Bodrum FK'yi 2-0, ikas Eyüpspor'u 5-1, Net Global Sivasspor'u ise 4-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1 yendi.
Söz konusu müsabakalarda 20 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.
Galatasaray, bu süreçte ligde Reeder Samsunspor ve Sipay Bodrum FK'yi 2-0, ikas Eyüpspor'u 5-1, Net Global Sivasspor'u ise 4-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1 yendi.
Söz konusu müsabakalarda 20 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.