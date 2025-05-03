Galatasaray'da galibiyet serisi 6 maça çıktı

Sivas temsilcisini 4-1 yenen Galatasaray, galibiyet serisini 6 maça taşıdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da galibiyet serisi 6 maça çıktı
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03 Mayıs 2025 23:09
Bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek yenilgisini 29 Mart'taki Beşiktaş derbisinde yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 6 karşılaşmayı da kazandı.

Galatasaray, bu süreçte ligde Reeder Samsunspor ve Sipay Bodrum FK'yi 2-0, ikas Eyüpspor'u 5-1, Net Global Sivasspor'u ise 4-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1 yendi.

Söz konusu müsabakalarda 20 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.

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