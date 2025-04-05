Sakaryaspor, Adanaspor'u iki golle geçti

Trendyol 1.Lig'in 32. hafta maçında Sakaryaspor, Adanaspor'u konuk etti.
Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Kahraman Demirtaş ile 83. dakikada penaltıdan Ognjen Ozegovic kaydetti. Adanaspor'un tek golünü ise 59. dakikada Sokol Çikalleshi attı.
Adanaspor'da Yusuf Can Esendemir, 81. dakikda kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Hakan Keleş'in ekibi Adanspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı
Bu galibiyetin ardından Sakaryaspor, puanını 42'ye yükseltti. Adanaspor, 27 puanda kaldı.
Trendyol 1.Lig'in gelecek haftasında Sakaryaspor, Boluspor deplasmanına gidecek. Adanaspor, Kocaelispor'u ağırlayacak.
Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Kahraman Demirtaş ile 83. dakikada penaltıdan Ognjen Ozegovic kaydetti. Adanaspor'un tek golünü ise 59. dakikada Sokol Çikalleshi attı.
Adanaspor'da Yusuf Can Esendemir, 81. dakikda kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Hakan Keleş'in ekibi Adanspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı
Bu galibiyetin ardından Sakaryaspor, puanını 42'ye yükseltti. Adanaspor, 27 puanda kaldı.
Trendyol 1.Lig'in gelecek haftasında Sakaryaspor, Boluspor deplasmanına gidecek. Adanaspor, Kocaelispor'u ağırlayacak.