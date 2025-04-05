Galatasaray, zorlu mücadelede Yalovaspor'u mağlup etti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonu 24. haftasında Semt77 Yalovaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray, Semt77 Yalovaspor'u 88-81 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray, ligde beşinciliğe yükseldi.
Salon: 90. Yıl
Hakemler: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Batuhan Söylemezoğlu
Semt 77 Yalovaspor: Nichols 19, Sherfield 26, Ege Özçelik 9, Krampelj 5, Griffin 4, McConico 5, Peterka, Johnson 10, Yiğit Onan 3, Kadir Bayram
Galatasaray: Izundu 10, Palmer 11, Wallace 3, Göksenin Köksal, Sadık Emir Kabaca 5, Young 5, Cummings 25, Blumbergs 9, Samet Geyik 2, Buğrahan Tuncer 14, Gray 4
1. Periyot: 17-13
Devre: 38-29
3. Periyot: 59-58
Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray, Semt77 Yalovaspor'u 88-81 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray, ligde beşinciliğe yükseldi.
Salon: 90. Yıl
Hakemler: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Batuhan Söylemezoğlu
Semt 77 Yalovaspor: Nichols 19, Sherfield 26, Ege Özçelik 9, Krampelj 5, Griffin 4, McConico 5, Peterka, Johnson 10, Yiğit Onan 3, Kadir Bayram
Galatasaray: Izundu 10, Palmer 11, Wallace 3, Göksenin Köksal, Sadık Emir Kabaca 5, Young 5, Cummings 25, Blumbergs 9, Samet Geyik 2, Buğrahan Tuncer 14, Gray 4
1. Periyot: 17-13
Devre: 38-29
3. Periyot: 59-58