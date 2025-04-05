Celta Vigo, geriden gelerek kazandı

La Liga'nın 30. haftasında Celta Vigo, deplasmanda Mallorca'yı 2-1 mağlup etti.

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Celta Vigo, geriden gelerek kazandı
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05 Nisan 2025 21:43
Son güncelleme 05 Nisan 2025 21:47
La Liga'nın 30. haftasında Celta Vigo, deplasmanda Mallorca ile karşılaştı. Iberostar Stadyumu'nda oynanan maçı Celta Vigo 2-1 kazandı.

Mallorca 17. dakikada Martin Valjent'in golüyle 1-0 öne geçti, Celta Vigo, 57. dakikada Alfonso Gonzalez'in golüyle beraberliği yakaladı. 72. dakikada Fer Lopez'in golüyle Celta Vigo, mücadeleyi 2-1 kazandı.

Celta Vigo son iki deplasman maçını kazanırken Mallorca üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.

Bu sonucun ardından Celta Vigo 43 puana yükselirken Mallorca 40 punda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Mallorca, Real Sociedad'a konuk olacak. Celta Vigo ise gelecek haftasında sahasında Espanyol'u ağırlayacak.

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