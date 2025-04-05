Bahçeşehir Koleji, deplasmanda rahat kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Manisa Basket Divissa'yı 109-90 yendi.



Müsabaka her iki takımın karşılıklı sayılarıyla başladı. Ev sahibi ekip, pota altında White ve Acuil ile bulduğu sayılarla maçın ilk 5 dakikasını 11-10 önde tamamladı. Üstünlüğün birkaç kez el değiştirdiği ilk periyotun sonlarına doğru Odiase ile etkili olan Bahçeşehir Koleji, periyodu 28-23 önde bitirdi.



İkinci periyota iyi başlayan Bahçeşehir Koleji, hücumlarından yararlanmayan rakibine karşı farkı 10 (25-35) sayıya kadar çıkardı. Bouteille ve Furkan Korkmaz ile 3 sayı çizgisinin gerisinden isabetli atışlar bularak farkı açan Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 60-42 önde gitti.



Üçüncü çeyrekte konuk ekip, 25. dakikada farkı 25 (52-77) sayıya çıkardı. Baskısını oyununu sürdüren Bahçeşehir Koleji, Simonovic'in basketleriyle periyodu 86-67 önde tamamladı.



Son periyotta da üstünlüğünü devam ettiren Bahçeşehir Koleji, müsabakadan 109-90 galip ayrıldı.



Salon: Muradiye



Hakemler: Yener Yılmaz, Hüseyin Çelik, Uğur Akyıldız



Manisa Basket Divissa: Chiozza 5, Acuil 24, Leon Apaydın, Thomas 10, White 10, Besson 21, Yunus Emre Sonsırma 11, Mehmet Yağmur 3, Buğra Çal 2, Cengizhan İvedi 4, Mustafa Faruk Yerkazanoğlu



Bahçeşehir Koleji: Massinburg 2, Odiase 9, Cavanaugh 16, Kenan Sipahi 6, Bouteille 15, Smith 13, Şehmuz Hazer 10, Furkan Haltalı 2, Simonovic 9, Ponitka 9, Furkan Korkmaz 16, Göktuğ Baş 2



1. Periyot: 23-28



Devre: 42-60



3. Periyot: 67-86



