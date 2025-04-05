Crystal Palace, sahasında kazandı!

İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace, sahasında Brighton'ı 2-1 mağup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Crystal Palace, sahasında kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Nisan 2025 19:07
İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Crystal Palace, sahasında Brighton ile karşı karşıya geldi. Palace, Selhurst Park'taki mücadeleyi 2-1'lik skorla kazandı.

Crystal Palace'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Jean-Philippe Mateta ve 55. dakikada Daniel Munoz attı. Brighton'ın tek golü 31. dakikada Danny Welbeck'ten geldi.

Palace'ta Eddie Nketiah 78, Marc Guehi 90. dakikada kırmızı kart gördü. Brighton'da ise Jan Paul van Hecke 90. dakikada kırmızı kart gördü

Bu sonucun ardından Crystal Palace, 43 puana yükseldi. Brighton ise 47 puanda kaldı.

Crystal Palace, ligde gelecek hafta Manchester City deplasmanına gidecek. Brighton, sahasında Leicester ile karşılaşacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery