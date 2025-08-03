Trabzonspor, kuruluşunun 58. yılına özel kutlama gerçekleştirdi

03 Ağustos
PSV Eindhoven-Go Ahead Eagles
2-1
03 Ağustos
Greuther Fürth-Dynamo Dresden
3-2
03 Ağustos
Hannover 96-Kaiserslautern
1-0
03 Ağustos
Magdeburg-E.Braunschweig
0-1
03 Ağustos
Genk-Royal Antwerp
1-1
03 Ağustos
Cercle Brugge-Anderlecht
0-2
03 Ağustos
Union St.Gilloise-OH Leuven
5-0
03 Ağustos
Sporting Charleroi-St.Truiden
1-148'
03 Ağustos
Grazer AK-Austria Wien
2-2
03 Ağustos
Rapid Wien-BW Linz
1-0
03 Ağustos
Thun-Lausanne
2-1
03 Ağustos
Sion-Lugano
4-0
03 Ağustos
FC Luzern-FC Zürich
1-1
03 Ağustos
Akron Togliatti-S. Moskova
1-1
03 Ağustos
Baltika-Torpedo Moscow
0-0IPT
03 Ağustos
Baltika-FC Orenburg
3-2
03 Ağustos
Zenit St. Petersburg-CSKA Moskova
1-1
03 Ağustos
Dynamo Makhachkala-FK Akhmat
1-0DA
03 Ağustos
Stockport County-Bolton Wanderers
2-0
03 Ağustos
SPG HOGO Wels-Floridsdorfer AC
0-3
03 Ağustos
Yverdon-FC Stade Lausanne-Ouchy
3-2
03 Ağustos
Etiole Carouge-FC Vaduz
1-1
03 Ağustos
Randers FC-Silkeborg
1-0
03 Ağustos
Soenderjyske-FC Nordsjaelland
3-2
03 Ağustos
AGF-FC Midtjylland
0-0
03 Ağustos
Broendby IF-Viborg
0-2
03 Ağustos
Hamarkameratene-Bodo/Glimt
1-3
03 Ağustos
KFUM-Rosenborg
4-1
03 Ağustos
Molde-Bryne
2-0
03 Ağustos
Stroemsgodset-FK Haugesund
2-0
03 Ağustos
Vaalerenga-Sandefjord
2-1
03 Ağustos
Cracovia-Lechia Gdansk
2-2
03 Ağustos
Motor Lublin-Jagiellonia Bialystok
0-0ERT
03 Ağustos
Radomiak Radom-Rakow
3-1
03 Ağustos
Legia Warszawa-Arka Gdynia
0-04'
03 Ağustos
Waterford FC-St. Patrick's Athletic
0-2
03 Ağustos
Shamrock -Derry City
0-023'
03 Ağustos
Falkirk-Dundee United
2-2
03 Ağustos
Dundee FC-Hibernian
1-2
03 Ağustos
Celtic-St. Mirren
1-0
03 Ağustos
Botafogo RJ-Cruzeiro
22:00
03 Ağustos
Corinthians-Fortaleza
22:00
04 Ağustos
Atletico MG-Red Bull Bragantino
00:30
04 Ağustos
Ceara-Flamengo
00:30
04 Ağustos
Vitoria-Palmeiras
01:30
04 Ağustos
Internacional-Sao Paulo
02:30
03 Ağustos
Kudrivka-FC Oleksandriya
3-1
03 Ağustos
Epitsentr Kamianets-Podilskyi-Shakhtar
0-1
03 Ağustos
Karpaty-Polissya Zhytomyr
0-2
03 Ağustos
Angers-Olympique Saumur
2-0
03 Ağustos
Tottenham-Newcastle
1-1
03 Ağustos
Ajax-AS Monaco
2-2
03 Ağustos
Alkmaar-OFI Crete
2-2
03 Ağustos
ADO Den Haag-Olympiakos
2-3
03 Ağustos
Leicester City-Fiorentina
2-0
03 Ağustos
Cremonese-Pro Patria
3-0
03 Ağustos
Kayserispor-Göztepe
0-0IPT
03 Ağustos
Lecce-Carrarese
1-0
03 Ağustos
Maritimo-Nacional
3-0
03 Ağustos
Sudtirol-Verona
2-2
03 Ağustos
SSC Napoli-Brest
1-268'
03 Ağustos
Real Oviedo-Helmond
1-069'
03 Ağustos
Girona-Wolves
0-025'
03 Ağustos
FC Porto-Atletico Madrid
0-020'
03 Ağustos
Bournemouth-West Ham United
0-023'
04 Ağustos
M. United-Everton
00:00
04 Ağustos
SSC Napoli-Casertana
11:00
03 Ağustos
Dalian Yingbo-Qingdao Hainiu
2-0
03 Ağustos
Beijing Guoan-Tianjin Jinmen Tiger
2-2
03 Ağustos
Wuhan Three Towns-Changchun Yatai
0-0
03 Ağustos
Shenzhen Peng City-Zhejiang Professional
2-4
03 Ağustos
SKA-Khabarovsk-Torpedo Moscow
1-0
03 Ağustos
Spartak Kostroma-Neftekhimik
1-1
03 Ağustos
Chornomorets-Arsenal Tula
1-2
03 Ağustos
Fakel Voronej FK-Sokol Saratov
1-0
03 Ağustos
SJK-FC KTP
3-0
03 Ağustos
Slask Wroclaw-Ruch Chorzow
3-1
03 Ağustos
Pogon Siedlce-Odra Opole
0-1
03 Ağustos
Gornik Leczna-Puszcza Niepolomice
2-1DA
03 Ağustos
Novorizontino-Avai FC
22:00
03 Ağustos
Chapecoense-CRB
22:00
04 Ağustos
Athletico Paranaense-Paysandu
00:30
03 Ağustos
Landskrona BoIS-Vasteras SK
1-2
03 Ağustos
Haecken-Elfsborg
1-2
03 Ağustos
Djurgaarden-Halmstads BK
1-1
03 Ağustos
Sirius-Oesters IF
1-1
03 Ağustos
O'Higgins-Union La Calera
1-090'
03 Ağustos
Colo Colo-Huachipato
22:00
04 Ağustos
CD Nublense-Everton CD
00:30

Trabzonspor, kuruluşunun 58. yılına özel kutlama gerçekleştirdi

Trabzonspor Kulübünün 58. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Gurbetçi Gençler Taraftar Grubu tarafından İstanbul'da kutlama düzenlendi.

calendar 03 Ağustos 2025 21:14
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor, kuruluşunun 58. yılına özel kutlama gerçekleştirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor Kulübünün 58. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Gurbetçi Gençler Taraftar Grubu tarafından İstanbul'da kutlama düzenlendi.

Sütlüce'de gerçekleştirilen etkinlik, Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin anısına düzenlendi. Etkinliğe Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Murat İskender, Mattia Ahmet Minguzzi annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ile babası Andrea Minguzzi ve bordo-mavili taraftarlar katıldı.

Yasemin Akıncılar Minguzzi, sahneye çıkarak taraftarları selamladı. Sahnede çok duygusal anlar yaşadığını belirten Yasemin Akıncılar Minguzzi, destekleri için herkese teşekkür etti. Etkinlikte Mattia Ahmet Minguzzi için pankart açıldı, sloganlar atıldı.


 - Murat İskender: "Mattia Ahmet Minguzzi, bizim için değerli"

Etkinlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Murat İskender, Gurbetçi Gençler Taraftar Grubu'nun çok güzel bir etkinlik düzenlediğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Bu etkinlik, her sene yapılıyor. Bu yıl yapılan organizasyonun ise farklı bir özelliği var. Trabzonspor taraftarı olan Mattia Ahmet Minguzzi'nin vefatından dolayı bu etkinliği onun anısına düzenlemek istedik. Normalde bu etkinliği meşalelerle kutluyorduk. Bu yılki meşale yasağından dolayı balon uçurarak bu etkinliği yapacağız. Mattia Ahmet Minguzzi, bizim için değerli. Biz, onun ismini sonsuza kadar yaşatmayı istiyoruz. Stadımızda onun ismini verdiğimiz bir tribün var. İnşallah yarın ailesini de Trabzon'a getireceğiz. Papara Park'ın açılışını onlarla yapmak istiyoruz."

Trabzonspor'un geçen sezonki kadrosunun korunduğunu belirten Murat İskender, "Önümüzdeki günlerde 1-2 transferle beraber yeni sezona güzel bir şekilde girmek istiyoruz. Artık öyle bir zaman geldik ki Türkiye'de bir transfer çılgınlığı yaşanıyor. Taraftarımız, paraya karşı emeğin savaşında bizlerden böyle bir çılgınlık beklemiyordur. 61. kuruluş yılımızda sürdürülebilir borcumuzun olmasını istiyoruz. Türkiye ve Avrupa'da başarıdan başarıya koşan bir Trabzonspor için uğraşıyoruz. Taraftarımız, bizim devamlı destekçimizdir. Yanımızda olmalarını istiyoruz." şeklinde konuştu.

 - Yasemin Minguzzi: "En başından beri mücadeleye devam ettik"

Etkinlikte AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yasemin Akıncılar Minguzzi ise organizasyonun çok güzel olduğunu belirterek, "Burada olmak güzel ama onsuz olmak kötü. En başından beri mücadeleye devam ettik. Hiç durmadık. Yarın da Trabzon'a gidiyoruz. Orada da Sinem Topaloğlu için bir yürüyüş olacak. Ona katılacağız. Trabzonspor, en başından beri yanımızdaydı. Sağ olsunlar aile gibi olduk." ifadelerini kullandı.

Gurbetçi Gençler Taraftar Grubu'nun desteğine değinen Yasemin Akıncılar Minguzzi, "Mustafa İlhan kardeşim, bizim hep yanımızdaydı. Her zaman destek oldular. Trabzon'a gittiğimizde onlar da vardı. Yarın Trabzon'a tekrar gidiyoruz. Ayın 6'sında da Trabzon'un meydanında bir buluşma olacak. Halkımızı bekliyoruz." diye konuştu.

 - Andrea Minguzzi: "Ahmet'in kalplerde yaşayacağına inanıyoruz"

Andrea Minguzzi ise destekleri için Trabzonspor'a teşekkür ederek, "Çok onurlu ve saygılı duruyoruz. Ahmet'in kalplerde yaşayacağına inanıyoruz. O hep bizim yanımızda. Onun gelecekte çok fazla canı kurtaracağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Acılarının büyük olduğunu dile getiren Andrea Minguzzi, "Hayat devam ediyor. Her zaman pozitif olmak istiyoruz. Biz, Ahmet ile hep toplantı yapıyorduk. Bütün babalara bunu tavsiye ediyorum. En önemli şeylerden biri çocuklara eğitim ve sevgi vermek." dedi.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.