Trabzonspor, Hyun-Seok Hong ile anlaştı

Trabzonspor ve Gent, Hyun-Seok Hong transferi için her konuda anlaşmaya vardı.

, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor, Hyun-Seok Hong ile anlaştı
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17 Ağustos 2024 02:06
Son güncelleme 17 Ağustos 2024 02:07
Muhammed Cham'dan beklediği yanıtı alamayan fırtına mecburen B planına yönlendi.

 

TRABZONSPOR ANLAŞTI

Forvet transferi için son teklifini yapan Trabzonspor 10 numara transferinde de artık beklememe kararı aldı ve B planı olan Hyun-Seok Hong ile anlaşmaya vardı.

TÜRKİYE'YE DAVET EDİLDİ

Trabzonspor ve Gent, Hyun-Seok Hong transferi için her konuda anlaşmaya varırken, Bordo mavili ekip Hyun-Seok Hong ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Oyuncu sağlık kontrolü için Türkiye'ye davet edildi.

RAKAMLARI

Ağustos 2022'de LASK Linz'den 1.5 milyon Euro bedelle Gent'e transfer olan Hong, Belçika ekibiyle 97 resmi maçta 16 gol ve 17 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 9 milyon euro ve Gent ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Güney Kore Milli Takımı'nda 12 kez oynadı.

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