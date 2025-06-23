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Trabzonspor'dan rüçhan kuponu manipülasyona suç duyurusu

Trabzonspor, rüçhan kuponlarında yaşanan anormal fiyat hareketleri hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

calendar 23 Haziran 2025 12:03
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Trabzonspor'dan rüçhan kuponu manipülasyona suç duyurusu
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Trabzonspor, rüçhan kuponlarında yaşanan olağandışı fiyat düşüşlerinin ardından SPK'ya suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Trabzonspor Kulübü, sermaye azaltımı ve artırımı süreci kapsamında 19 Haziran 2025 itibariyle başlatılan hak kullanımları sonrasında TSPOR rüçhan kuponu fiyatlarında yaşanan olağandışı düşüşlerle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) suç duyurusunda bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, rüçhan kuponu fiyatının 3,45 TL olarak belirlendiği ancak sonrasında bazı art niyetli kişi ve grupların aracı kurumlar vasıtasıyla organize şekilde piyasa bozucu işlemler gerçekleştirdiği belirtildi. Bu işlemler sonucunda rüçhan kuponu fiyatının irrasyonel biçimde düştüğü, bu düşüşün yüksek kâr getiren arbitraj fırsatlarına dönüştüğü ve aynı grupların TSPOR ana hisse fiyatını da aşağı yönlü baskıladığı ifade edildi. Açıklamada, "Yaşanan söz konusu manipülatif hareketlerde bulunan kişi, kurum ve gruplar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) bugün itibarıyla suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.

Açıklamada ayrıca sürecin titizlikle takip edileceğini ve yatırımcıların haklarının korunması adına SPK başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde hareket edileceği de vurguladı.



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