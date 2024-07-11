Trabzonspor'dan Onuachu'ya 7 milyon euro

Transferle şov yapan Trabzonspor; stoper, orta saha ve forvet mevkileri için de girişimlerine hız kesmeden devam ediyor.
İKİ TEKLİFE RET
Bordo-mavili takımda santrfor için bir numaralı hedef Paul Onuachu. Geçen sezonun 5. haftasında ilk kez Trabzonspor forması giyen 2.01 boyundaki kule, Afrika Uluslar Ligi ve sakatlıklar nedeniyle ligde 21, toplamda da 25 maçta sahaya çıkabildi. Ancak bu periyotta 17 gol ve 4 asistle kendini gösterdi. Bordo mavililer de geçen sezon 1.5 milyon euro'ya kiraladığı 30 yaşındaki yıldız için yeniden Southampton'ın kapısını çaldı. İki kiralama teklifi reddedildi.
TRABZONSPOR'DAN YENİ TEKLİF
Trabzonspor bu kez satın alma opsiyonuyla kiralama teklifini İngiliz ekibinin önüne koydu. Onuachu'nun 'İlle de Trabzonspor' tavrı nedeniyle kırmızı beyazlı kulüp bonservis ücretini 15 milyon euro'dan 10 milyon euro'ya çekmek zorunda kaldı.
Bordo-mavililerin 7 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 25 önerdiği öğrenildi. Kulüplerin anlaşmasını bekleyen Onuachu ise bordo mavili kulübün şortuyla çalışmalarına devam ediyor. Bu gelişmelerden sonra Trabzonspor yönetiminin bu transfer için umutları iyice artmış durumda. Yakın bir zamanda Southampton'ın bu transfere 'Evet' demesi bekleniyor.
18 MİLYON EURO ÖDENDİ
Onuachu, Genk'te 19 maçta 16 gol attıktan sonra devre arasında 18 milyon euro'ya Premier Lig ekibi Southampton'a gitti. Ama kariyeri boyunca sergilediği etkileyici formu İngiliz ekibinde gösteremedi. Southampton'ın küme düştüğü sezonun 2. yarısında 11 maçta gol atamadı. Kulübü ile 20- 26'ya kadar sözleşmesi var.
1.7 MİLYON EURO ALDI
Görüşmelerde Trabzonspor'un elini güçlendiren nokta ise Onuachu'nun kalmak istemesi. Bu talebini Southampton'a da ileten Onuachu ile diğer yandan temaslar sürüyor. Bu sezon 1 milyon 750 bin euro maaş alan 30 yaşındaki yıldızın daha yüksek bir rakam istediği öğrenildi.
İKİ TEKLİFE RET
Bordo-mavili takımda santrfor için bir numaralı hedef Paul Onuachu. Geçen sezonun 5. haftasında ilk kez Trabzonspor forması giyen 2.01 boyundaki kule, Afrika Uluslar Ligi ve sakatlıklar nedeniyle ligde 21, toplamda da 25 maçta sahaya çıkabildi. Ancak bu periyotta 17 gol ve 4 asistle kendini gösterdi. Bordo mavililer de geçen sezon 1.5 milyon euro'ya kiraladığı 30 yaşındaki yıldız için yeniden Southampton'ın kapısını çaldı. İki kiralama teklifi reddedildi.
TRABZONSPOR'DAN YENİ TEKLİF
Trabzonspor bu kez satın alma opsiyonuyla kiralama teklifini İngiliz ekibinin önüne koydu. Onuachu'nun 'İlle de Trabzonspor' tavrı nedeniyle kırmızı beyazlı kulüp bonservis ücretini 15 milyon euro'dan 10 milyon euro'ya çekmek zorunda kaldı.
Bordo-mavililerin 7 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 25 önerdiği öğrenildi. Kulüplerin anlaşmasını bekleyen Onuachu ise bordo mavili kulübün şortuyla çalışmalarına devam ediyor. Bu gelişmelerden sonra Trabzonspor yönetiminin bu transfer için umutları iyice artmış durumda. Yakın bir zamanda Southampton'ın bu transfere 'Evet' demesi bekleniyor.
18 MİLYON EURO ÖDENDİ
Onuachu, Genk'te 19 maçta 16 gol attıktan sonra devre arasında 18 milyon euro'ya Premier Lig ekibi Southampton'a gitti. Ama kariyeri boyunca sergilediği etkileyici formu İngiliz ekibinde gösteremedi. Southampton'ın küme düştüğü sezonun 2. yarısında 11 maçta gol atamadı. Kulübü ile 20- 26'ya kadar sözleşmesi var.
1.7 MİLYON EURO ALDI
Görüşmelerde Trabzonspor'un elini güçlendiren nokta ise Onuachu'nun kalmak istemesi. Bu talebini Southampton'a da ileten Onuachu ile diğer yandan temaslar sürüyor. Bu sezon 1 milyon 750 bin euro maaş alan 30 yaşındaki yıldızın daha yüksek bir rakam istediği öğrenildi.