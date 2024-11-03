Trabzonspor'dan Dzeko'nun golüne itiraz

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin Edin Dzeko ile bulduğu gol öncesi İrfan Can Kahveci'nin faul yaptığı itirazında bulundu.

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Trabzonspor'dan Dzeko'nun golüne itiraz
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03 Kasım 2024 20:46
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a karşı 75. dakikada Edin Dzeko ile bulduğu gol sonrası bordo mavili ekip itirazda bulundu.

Edin Dzeko'ya asisti yapan İrfan Can Kahveci'nin golden önce Eren Elmalı'ya faul yaptığını öne süren Trabzonsporlu futbolcular, itirazda bulundu.

Uğurcan Çakır, yoğun itirazı nedeniyle sarı kart gördü.

VAR Hakemi Atilla Karaoğlan, 1 dakika süren incelemenin ardından hakem Oğuzhan Çakır'a uyarıda bulunmadı.



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