Trabzonspor'da vazgeçilmez üçlü

Şu ana kadar 5 maça çıkan Fatih Tekke, kadro istikrarı yakalamakta zorluk yaşadı. Bu periyotta yalnızca 3 oyuncu her karşılaşmada forma giydi. Uğurcan Çakır, Malheiro ve Mustafa Eskihellaç en istikrarlı isimler oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor'da vazgeçilmez üçlü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Nisan 2025 10:54
Trabzonspor ile şu ana kadar 5 maça çıkan Fatih Tekke, kadro istikrarı yakalamakta zorluk yaşadı.

Form durumu dalgalanan oyuncular, sakatlıklar ve kart cezaları, 47 yaşındaki hocanın elini kolunu bağladı. Bu periyotta yalnızca 3 oyuncu her karşılaşmada forma giydi. Uğurcan Çakır, Malheiro ve Mustafa Eskihellaç en istikrarlı isimler oldu.

Bu 3 oyuncuyu kart cezası nedeniyle 1'er maç kaçıran Banza ile Lundstram; yine 1'er maçta Fatih Tekke'nin kulübede oturttuğu Mendy ve Zubkov izledi.

15 MAÇTA 34 GOL ATTI

Fırtına, Papara Park'ta oynadığı 15 maçta 34 gol kaydederek maç başına 2.26 gol ortalaması yakaladı.

Şampiyonluk mücadelesi veren iki İstanbul ekibi, sahalarında 35'er gol atarken, Trabzonspor tam 34 golle onları yakından takip etti. Bordo-mavililerin attığı tüm goller takım oyuncularından gelirken, 12 farklı futbolcu gol sevinci yaşamayı başardı.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery