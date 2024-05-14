Trabzonspor'da Trezeguet seferberliği

Trabzonspor'da Trezeguet'in Başakşehir karşılaşmasına yetişmesi için seferberlik var.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor'da Trezeguet seferberliği
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Mayıs 2024 12:11
Samsunspor maçında sakatlanan ve sağ alt adalesinde yaralanma tespit edilen Trezeguet'nin Başakşehir karşılaşmasına yetiştirilmesi için yoğun mesai harcanıyor.

Abdullah Avcı'nın, "Harıl harıl çalışıyor. Sağlık ekibiyle beraber sabah akşam hem tedavilerini oluyor hem de fizyoterapistlerle çalışıyor. Durumu 1-2 gün içinde netlik kazanacak" dediği Mısırlı sol kanat hem Başakşehir hem kupa finalinde oynamak istiyor.

Trabzonspor'da bu sezon 26 maçta süre bulan Trezeguet, 11 gol attı ve 5 asist yaptı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery