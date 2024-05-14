Trabzonspor'da Trezeguet seferberliği

Samsunspor maçında sakatlanan ve sağ alt adalesinde yaralanma tespit edilen Trezeguet'nin Başakşehir karşılaşmasına yetiştirilmesi için yoğun mesai harcanıyor.
Abdullah Avcı'nın, "Harıl harıl çalışıyor. Sağlık ekibiyle beraber sabah akşam hem tedavilerini oluyor hem de fizyoterapistlerle çalışıyor. Durumu 1-2 gün içinde netlik kazanacak" dediği Mısırlı sol kanat hem Başakşehir hem kupa finalinde oynamak istiyor.
Trabzonspor'da bu sezon 26 maçta süre bulan Trezeguet, 11 gol attı ve 5 asist yaptı.
Abdullah Avcı'nın, "Harıl harıl çalışıyor. Sağlık ekibiyle beraber sabah akşam hem tedavilerini oluyor hem de fizyoterapistlerle çalışıyor. Durumu 1-2 gün içinde netlik kazanacak" dediği Mısırlı sol kanat hem Başakşehir hem kupa finalinde oynamak istiyor.
Trabzonspor'da bu sezon 26 maçta süre bulan Trezeguet, 11 gol attı ve 5 asist yaptı.
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