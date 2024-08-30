Trabzonspor'da Şenol Güneş harekatı!

Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı alan Trabzonspor, kararını verdi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Şenol Güneş ile görüştü.
Bordo mavili takımın tecrübeli teknik adamı ikna etmek için uğraş verdiği belirtildi.
Öte yandan yapılan ilk görüşmede sonuç alınamadığı ancak temasların devam edeceği ifade edildi.
ŞENOL GÜNEŞ KİMDİR?
Futbolcu olarak son maçına 1987 senesinde Trabzonspor'da çıkan Güneş, bir sene sonra aynı takıma teknik direktör olarak dönüş yaptı.
Dört farklı dönem Trabzonspor'u yöneten Güneş, dört kez Türkiye ikinciliği yaşadı. 2011-12 sezonunda Trabzonspor'un tarihindeki ilk UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında takımın başındaki isimdi.
72 yaşındaki çalıştırıcı, Trabzonspor ile 2 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
Ayrıca yurt dışında görev yapan nadir Türk teknik adamlardan biri olan Şenol Güneş, 2007-09 yılları arasında Güney Kore takımı Seoul'u çalıştırdı.
İKİ KEZ ÜST ÜSTE ŞAMPİYON YAPTI
2015-16 yılında Beşiktaş'ın başına geçen tecrübeli teknik adam, ilk sezonunda kariyerinde ilk kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. 2016-17 sezonunda da şampiyonluk yaşayan Güneş, Beşiktaş'ı üst üste şampiyon yapan ilk Türk teknik adam oldu.
2000-04 yılları arasında Türkiye A Milli Futbol Takımını çalıştıran Şenol Güneş, takımı 1954 senesinden sonra ilk kez FIFA Dünya Kupası'na götürdü. 2002 FIFA Dünya Kupası'nde bronz madalya kazandırarak Türkiye'ye tarihindeki en büyük başarıyı yaşattı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Şenol Güneş ile görüştü.
Bordo mavili takımın tecrübeli teknik adamı ikna etmek için uğraş verdiği belirtildi.
Öte yandan yapılan ilk görüşmede sonuç alınamadığı ancak temasların devam edeceği ifade edildi.
ŞENOL GÜNEŞ KİMDİR?
Futbolcu olarak son maçına 1987 senesinde Trabzonspor'da çıkan Güneş, bir sene sonra aynı takıma teknik direktör olarak dönüş yaptı.
Dört farklı dönem Trabzonspor'u yöneten Güneş, dört kez Türkiye ikinciliği yaşadı. 2011-12 sezonunda Trabzonspor'un tarihindeki ilk UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında takımın başındaki isimdi.
72 yaşındaki çalıştırıcı, Trabzonspor ile 2 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
Ayrıca yurt dışında görev yapan nadir Türk teknik adamlardan biri olan Şenol Güneş, 2007-09 yılları arasında Güney Kore takımı Seoul'u çalıştırdı.
İKİ KEZ ÜST ÜSTE ŞAMPİYON YAPTI
2015-16 yılında Beşiktaş'ın başına geçen tecrübeli teknik adam, ilk sezonunda kariyerinde ilk kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. 2016-17 sezonunda da şampiyonluk yaşayan Güneş, Beşiktaş'ı üst üste şampiyon yapan ilk Türk teknik adam oldu.
2000-04 yılları arasında Türkiye A Milli Futbol Takımını çalıştıran Şenol Güneş, takımı 1954 senesinden sonra ilk kez FIFA Dünya Kupası'na götürdü. 2002 FIFA Dünya Kupası'nde bronz madalya kazandırarak Türkiye'ye tarihindeki en büyük başarıyı yaşattı.
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