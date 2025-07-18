Trabzonspor'da Saul Niguez gelişmesi!

Trabzonspor, Atletico Madrid forması giyen Saul Niguez'i kadrosuna katmak istiyor.
Marca'da yer alan habere göre, 30 yaşındaki futbolcu, geleceği için henüz son kararını vermedi. Trabzonspor, İspanyol futbolcu ile görüşmelerine devam ediyor.
Marca'da yer alan haberde, "Bizim kaynaklarımıza göre Trabzonspor ile Saul Niguez arasında henüz anlaşma sağlanmadı. Görüşmeler devam ediyor ancak kısa süre içerisinde resmi açıklama beklemiyoruz. Saul, henüz bir sonraki kulübüne karar vermedi." ifadeleri kullanıldı.
Saul Niguez'in Atletico Madrid ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
Geride kalan sezonu Sevilla'da kiralık olarak geçiren Saul Niguez, 26 maçta 1 gol attı ve 6 asist yaptı.
Marca'da yer alan habere göre, 30 yaşındaki futbolcu, geleceği için henüz son kararını vermedi. Trabzonspor, İspanyol futbolcu ile görüşmelerine devam ediyor.
Marca'da yer alan haberde, "Bizim kaynaklarımıza göre Trabzonspor ile Saul Niguez arasında henüz anlaşma sağlanmadı. Görüşmeler devam ediyor ancak kısa süre içerisinde resmi açıklama beklemiyoruz. Saul, henüz bir sonraki kulübüne karar vermedi." ifadeleri kullanıldı.
Saul Niguez'in Atletico Madrid ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
Geride kalan sezonu Sevilla'da kiralık olarak geçiren Saul Niguez, 26 maçta 1 gol attı ve 6 asist yaptı.