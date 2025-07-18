18 Temmuz
Dinamo Moscow-Baltika
20:30
18 Temmuz
Viborg-Kopenhag
20:00
18 Temmuz
Sarpsborg 08-Rosenborg
19:00
18 Temmuz
Jagiellonia Bialystok-Termalica Nieciecza
19:00
19 Temmuz
Boca Juniors-Union
01:30
19 Temmuz
Atletico Tucuman-Central Cordoba de Santiago
03:30

Trabzonspor'da Saul Niguez gelişmesi!

Trabzonspor'un Atletico Madrid'den kadrosuna katmak istediği Saul Niguez, geleceği için henüz son kararını vermedi. Taraflar arasında görüşmeler devam ediyor.

calendar 18 Temmuz 2025 14:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'da Saul Niguez gelişmesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor, Atletico Madrid forması giyen Saul Niguez'i kadrosuna katmak istiyor.

Marca'da yer alan habere göre, 30 yaşındaki futbolcu, geleceği için henüz son kararını vermedi. Trabzonspor, İspanyol futbolcu ile görüşmelerine devam ediyor.

Marca'da yer alan haberde, "Bizim kaynaklarımıza göre Trabzonspor ile Saul Niguez arasında henüz anlaşma sağlanmadı. Görüşmeler devam ediyor ancak kısa süre içerisinde resmi açıklama beklemiyoruz. Saul, henüz bir sonraki kulübüne karar vermedi." ifadeleri kullanıldı.


Saul Niguez'in Atletico Madrid ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Geride kalan sezonu Sevilla'da kiralık olarak geçiren Saul Niguez, 26 maçta 1 gol attı ve 6 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.