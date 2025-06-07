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Trabzonspor'da, Sangare sesleri

Trabzonspor, Rapid Wien forması giyen orta saha oyuncusu Mamadou Sangare için harekete geçti. Malili 22 yaşındaki futbolcunun market değeri 6 milyon euro.

calendar 07 Haziran 2025 13:27
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'da, Sangare sesleri
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Trabzonspor, orta sahada köklü bir değişime hazırlanıyor. Teknik direktör Fatih Tekke, geçtiğimiz sezon boyunca sık sık dile getirdiği "oyun temposunun düşük olduğu" eleştirisi doğrultusunda, merkez orta sahaya iki yeni transfer yapılmasını istedi. Mevcut kadrodaki oyuncuların benzer özelliklere sahip olması nedeniyle, farklı profilde ve daha dinamik isimler hedef listesine alındı. Bordo-mavili yönetimin gündemindeki en dikkat çeken isimlerden biri, Rapid Wien forması giyen Malili orta saha oyuncusu Mamadou Sangare oldu. 22 yaşındaki futbolcu, teknik heyetin uzun süredir radarında. 1.81 boyundaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi Elemeleri'nde Trabzonspor'a karşı sergilediği performansla dikkat çekmişti. Sözleşmesi 2028'de sona erecek ve market değeri 6 milyon euro.

RAPID WIEN 10 MİLYON EURO İSTİYOR

Sangare için ilk adımı atan Trabzonspor yönetimi, oyuncunun şartlarını araştırırken, Rapid Wien'in kapıyı 10 milyon euro'dan açtığı öğrenildi. Ancak kulübe yakın kaynaklara göre bu rakam, 7 milyon euro seviyelerine kadar inebilir.



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