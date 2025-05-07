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Trabzonspor'da alkışlar Banza'ya

Trabzonspor'da Simon Banza'nın fedakarlığı takımdan alkış topladı.

calendar 07 Mayıs 2025 14:03
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da alkışlar Banza'ya
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Trabzonspor'da kiralık olarak foram giyen Simon Banza, Kasımpaşa maçı öncesi gönülleri fethetti.

Karşılaşma öncesi arka adalesinde ağrı hisseden ve teknik heyetin "Önümüzde Galatasaray ile hem lig hem de kupa finalimiz var. Riske etme" uyarısında bulunduğu 28 yaşındaki forvet, "Oynarım" diyerek sahaya çıktı.

Takım ruhu ve sorumluluğuyla ön plana çıkan Banza, hem teknik heyetin hem de taraftarların gönlünü kazandı. Fatih Tekke de "Banza fedakâr bir kardeşimiz. Takım için elinden gelenin fazlasını yapıyor" dedi.

PERFORMANSI

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 35 maça çıkan Banza, 22 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

 
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