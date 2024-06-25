Trabzonspor, Cihan Çanak'ı açıkladı

Trabzonspor, 19 yaşındaki genç futbolcu Cihan Çanak için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor, Cihan Çanak'ı açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Haziran 2024 18:49
Son güncelleme 25 Haziran 2024 18:51
Transferin hızlı takımı Trabzonspor, bir yeni transferini daha resmen açıkladı.

Trabzonspor, Belçika ekibi Standard Liege'den 19 yaşındaki kanat oyuncusu Cihan Çanak'ın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Standard De Liege'nin profesyonel futbolcusu Cihan Çanak'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.'' ifadeleri kullanıldı. 

SEZON PERFORMANSI

Belçika ekibinde bu sezon 31 maça çıkan Cihan, 1 asistlik performans sergiledi.  

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery