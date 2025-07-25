25 Temmuz
Royal Antwerp-Union St.Gilloise
21:45
25 Temmuz
FC Zürich-Sion
21:30
25 Temmuz
AGF-Randers FC
20:00
25 Temmuz
Fredrikstad-Stroemsgodset
20:00
25 Temmuz
Cracovia-Termalica Nieciecza
19:00
25 Temmuz
Arka Gdynia-Radomiak Radom
21:30
25 Temmuz
Cork City-Sligo Rovers
21:45
25 Temmuz
Galway United FC-Waterford FC
21:45
25 Temmuz
Derry City-Bohemian FC
21:45
25 Temmuz
FC Köln-Leicester City
18:00
25 Temmuz
Saint-Etienne-Paris FC
20:00
25 Temmuz
ADO Den Haag-Norwich City
20:00
25 Temmuz
Motherwell-Hertha Berlin
21:00
25 Temmuz
Sporting CP-Villarreal
21:30

Trabzonspor, Bouchouari'de sona doğru!

Trabzonspor, Saint-Etienne'in genç yıldızı Benjamin Bouchouari transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Bordo-mavililer, Fransız kulübüyle 3.5 milyon Euro seviyesinde anlaşma sağlamak üzere.

calendar 25 Temmuz 2025 12:19
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor, Bouchouari'de sona doğru!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



23 yaşındaki Fas asıllı orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari, Trabzonspor'a çok yakın. Saint-Etienne ile yapılan görüşmelerde uzun süredir pazarlık masasında olan bordo-mavililer, teklifini 3 milyon Euro'dan başlatmıştı. Fransız kulübünün 4 milyon Euro'luk talebi sonrası orta yol bulundu.

ANLAŞMA 3.5 MİLYON EURO 

Tarafların olumlu ilerleyen görüşmeleri sonrası transferin 3.5 milyon Euro civarında sonuçlanması bekleniyor. Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Bouchouari'nin, kısa süre içinde Trabzon'a gelerek resmi imzayı atması planlanıyor.


UĞURCAN'A ZAM GELİYOR

Kaptan Trabzonspor'da kalıyor, yeni sözleşme yolda

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Avrupa dışından gelen tekliflere kapıyı kapattı. Yönetim, milli kalecinin mevcut sözleşmesini 2028'e kadar değiştirmeyecek ancak maaşında iyileştirme yapacak. Uğurcan, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada kupalı bir fotoğraf paylaşarak ayrılık iddialarına son noktayı koymuştu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.