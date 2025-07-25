Trabzonspor, Bouchouari'de sona doğru!

23 yaşındaki Fas asıllı orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari, Trabzonspor'a çok yakın. Saint-Etienne ile yapılan görüşmelerde uzun süredir pazarlık masasında olan bordo-mavililer, teklifini 3 milyon Euro'dan başlatmıştı. Fransız kulübünün 4 milyon Euro'luk talebi sonrası orta yol bulundu.
ANLAŞMA 3.5 MİLYON EURO
Tarafların olumlu ilerleyen görüşmeleri sonrası transferin 3.5 milyon Euro civarında sonuçlanması bekleniyor. Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Bouchouari'nin, kısa süre içinde Trabzon'a gelerek resmi imzayı atması planlanıyor.
UĞURCAN'A ZAM GELİYOR
Kaptan Trabzonspor'da kalıyor, yeni sözleşme yolda
Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Avrupa dışından gelen tekliflere kapıyı kapattı. Yönetim, milli kalecinin mevcut sözleşmesini 2028'e kadar değiştirmeyecek ancak maaşında iyileştirme yapacak. Uğurcan, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada kupalı bir fotoğraf paylaşarak ayrılık iddialarına son noktayı koymuştu.
ANLAŞMA 3.5 MİLYON EURO
Tarafların olumlu ilerleyen görüşmeleri sonrası transferin 3.5 milyon Euro civarında sonuçlanması bekleniyor. Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Bouchouari'nin, kısa süre içinde Trabzon'a gelerek resmi imzayı atması planlanıyor.
UĞURCAN'A ZAM GELİYOR
Kaptan Trabzonspor'da kalıyor, yeni sözleşme yolda
Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Avrupa dışından gelen tekliflere kapıyı kapattı. Yönetim, milli kalecinin mevcut sözleşmesini 2028'e kadar değiştirmeyecek ancak maaşında iyileştirme yapacak. Uğurcan, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada kupalı bir fotoğraf paylaşarak ayrılık iddialarına son noktayı koymuştu.