Trabzonspor Basketbol Takımı'nda ayrılık!

Rijad Aydın'a kulübümüz için verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz. pic.twitter.com/0WWj3FhGEg



— Trabzonspor Basketbol Takımı (@TSBasketResmi) January 1, 2025

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, Rijad Aydın ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Basketbol A takımı oyuncularımızdan Rijad Aydın ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Aydın'a kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.