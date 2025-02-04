Trabzonspor anlaştı: Mustafa Eskihellaç

Trabzonspor, Mustafa Eskihellaç transferi için Gaziantep FK ile anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor anlaştı: Mustafa Eskihellaç
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04 Şubat 2025 20:24
Trabzonspor'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

Kadrosunu Danylo Sikan ve Oleksandr Zubkov ile güçlendiren Bordo-Mavililer'de bir transfer için daha harekete geçildi.

61 Saat'in haberine göre Trabzonspor, Mustafa Eskillehaç transferi için Gaziantep FK ile anlaşma sağladı.

Trabzon doğumlu 27 yaşındaki sol bek Mustafa Eskihellaç, Gaziantep FK ile 72 maçta 4 gol 5 asistlik skor katkısı sağladı. Eskihellaç kariyerinde Yeni Malatyaspor, 1461 Trabzon FK, Boluspor, Elazığspor ve Kasımpaşa formaları da giydi.

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