Trabzonspor, Abdullah Avcı ile ilk kez gol yedi

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, bu sezon ilk kez gol yedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Abdullah Avcı ile ilk kez gol yedi
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04 Kasım 2023 23:54
Nenad Bjelica'nın ardından Trabzonspor'a tekrar dönen Abdullah Avcı, ligde üçüncü maçında Fenerbahçe'ye konuk oldu.

Bordo-mavili takım, Avcı yönetimindeki ilk maçında Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederken VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanından 0-0'lık beraberlikle ayrılıp 2 maçta kalesini gole kapatmıştı.

Trabzonspor, Avcı yönetimindeki üçüncü maçında Fenerbahçe karşısında 3-2 kazanırken ilk kez gol yedi.
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