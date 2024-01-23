Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün bonservisini belirledi

Trabzonspor, kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür için istediği bonservis bedelini belirledi.

, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün bonservisini belirledi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ocak 2024 15:34
Trabzonspor'dan ayrılmak isteyen ve kendisine takım arayan önceki gün de kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür için gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

TEKLİFLER TOPLANIYOR

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'in talip olduğu oyuncu için başta Türkiye olmak üzere Fransa ve Hollanda'dan teklifler gelmeye başladı.

KAPI 8 MİLYONDAN AÇILIYOR

Kuzey Anadolu'nun haberine göre; Trabzonspor Kulübü'nün Abdülkadir Ömür'ün durumunu soran kulüplere kapıyı 8 milyon Euro'dan açtığı öğrenildi.

Oyuncudan ciddi gelir elde etmek isteyen Trabzonspor'un teklifleri topladığı ve karar aşamasında olduğu gelen bilgiler arasında.

HULL CITY'NİN TEKLİFİ DÜŞÜK BULUNDU

Abdülkadir'in de gitmeye sıcak baktığı Hull City'nin teklifinin çok düşük seviyelerde olduğunun altı çiziliyor.

Trabzonspor formasıyla 211 resmi maça çıkan Abdülkadir, bu mücadelelerde 25 gol atıp 36 asistlik performans sergiledi.



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery