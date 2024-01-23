Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün bonservisini belirledi

Trabzonspor'dan ayrılmak isteyen ve kendisine takım arayan önceki gün de kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür için gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
TEKLİFLER TOPLANIYOR
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'in talip olduğu oyuncu için başta Türkiye olmak üzere Fransa ve Hollanda'dan teklifler gelmeye başladı.
KAPI 8 MİLYONDAN AÇILIYOR
Kuzey Anadolu'nun haberine göre; Trabzonspor Kulübü'nün Abdülkadir Ömür'ün durumunu soran kulüplere kapıyı 8 milyon Euro'dan açtığı öğrenildi.
Oyuncudan ciddi gelir elde etmek isteyen Trabzonspor'un teklifleri topladığı ve karar aşamasında olduğu gelen bilgiler arasında.
HULL CITY'NİN TEKLİFİ DÜŞÜK BULUNDU
Abdülkadir'in de gitmeye sıcak baktığı Hull City'nin teklifinin çok düşük seviyelerde olduğunun altı çiziliyor.
Trabzonspor formasıyla 211 resmi maça çıkan Abdülkadir, bu mücadelelerde 25 gol atıp 36 asistlik performans sergiledi.
TEKLİFLER TOPLANIYOR
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'in talip olduğu oyuncu için başta Türkiye olmak üzere Fransa ve Hollanda'dan teklifler gelmeye başladı.
KAPI 8 MİLYONDAN AÇILIYOR
Kuzey Anadolu'nun haberine göre; Trabzonspor Kulübü'nün Abdülkadir Ömür'ün durumunu soran kulüplere kapıyı 8 milyon Euro'dan açtığı öğrenildi.
Oyuncudan ciddi gelir elde etmek isteyen Trabzonspor'un teklifleri topladığı ve karar aşamasında olduğu gelen bilgiler arasında.
HULL CITY'NİN TEKLİFİ DÜŞÜK BULUNDU
Abdülkadir'in de gitmeye sıcak baktığı Hull City'nin teklifinin çok düşük seviyelerde olduğunun altı çiziliyor.
Trabzonspor formasıyla 211 resmi maça çıkan Abdülkadir, bu mücadelelerde 25 gol atıp 36 asistlik performans sergiledi.