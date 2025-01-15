Trabzonspor, 4 mevkide oynayabilen savunmacının peşinde!

Trabzonspor, Mainz 05 forması giyen Norveçli savunmacı Olsen'i gündemine aldı.

, Fotoğraf; Instagram
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor, 4 mevkide oynayabilen savunmacının peşinde!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ocak 2025 12:36
Transfer döneminin açılmasıyla birlikte Trabzonspor'da hareketlilik de sürüyor.

Orsic ile yollarını ayıran Bardhi ile de fesih görüşmelerine başlayan Trabzonspor kadrosuna bir savunmacı bir orta saha ve bir kenar oyuncusu katmak istiyor.

Bu bağlamda Adreyelson ile görüşen ancak oyuncuyu Belçika'ya kaptıran Trabzonspor, Vitor Tormena'dan da beklediği yanıtı alamadı.

OLSEN GÜNDEMDE

Trabzonspor son olarak Almanya Bundesliga ekiplerinden Mainz'de forma giyen stoper Andreas Hanche-Olsen'i gündemine aldı. Kulüp oyuncu için fiyat araştırması yaparken menajeriyle de temasa geçtiği öğrenildi.

Olsen, bu sezon Mainz'de 9 maçta forma şansı bulurken 595 dakika sahada kalabildi. Norveçli oyuncunun en büyük özelliği, savunmanın bütün bölgelerinde forma giyebilmesi.

Kulübün ara transferde savunmaya ve hücuma takviye yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. 

(Kaynak: 61 saat)

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery