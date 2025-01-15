Trabzonspor, 4 mevkide oynayabilen savunmacının peşinde!

Transfer döneminin açılmasıyla birlikte Trabzonspor'da hareketlilik de sürüyor.
Orsic ile yollarını ayıran Bardhi ile de fesih görüşmelerine başlayan Trabzonspor kadrosuna bir savunmacı bir orta saha ve bir kenar oyuncusu katmak istiyor.
Bu bağlamda Adreyelson ile görüşen ancak oyuncuyu Belçika'ya kaptıran Trabzonspor, Vitor Tormena'dan da beklediği yanıtı alamadı.
OLSEN GÜNDEMDE
Trabzonspor son olarak Almanya Bundesliga ekiplerinden Mainz'de forma giyen stoper Andreas Hanche-Olsen'i gündemine aldı. Kulüp oyuncu için fiyat araştırması yaparken menajeriyle de temasa geçtiği öğrenildi.
Olsen, bu sezon Mainz'de 9 maçta forma şansı bulurken 595 dakika sahada kalabildi. Norveçli oyuncunun en büyük özelliği, savunmanın bütün bölgelerinde forma giyebilmesi.
Kulübün ara transferde savunmaya ve hücuma takviye yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.
(Kaynak: 61 saat)
Orsic ile yollarını ayıran Bardhi ile de fesih görüşmelerine başlayan Trabzonspor kadrosuna bir savunmacı bir orta saha ve bir kenar oyuncusu katmak istiyor.
Bu bağlamda Adreyelson ile görüşen ancak oyuncuyu Belçika'ya kaptıran Trabzonspor, Vitor Tormena'dan da beklediği yanıtı alamadı.
OLSEN GÜNDEMDE
Trabzonspor son olarak Almanya Bundesliga ekiplerinden Mainz'de forma giyen stoper Andreas Hanche-Olsen'i gündemine aldı. Kulüp oyuncu için fiyat araştırması yaparken menajeriyle de temasa geçtiği öğrenildi.
Olsen, bu sezon Mainz'de 9 maçta forma şansı bulurken 595 dakika sahada kalabildi. Norveçli oyuncunun en büyük özelliği, savunmanın bütün bölgelerinde forma giyebilmesi.
Kulübün ara transferde savunmaya ve hücuma takviye yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.
(Kaynak: 61 saat)