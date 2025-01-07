Tottenham opsiyonu kullandı: Heung-min Son

Tottenham, Heung-min Son'un sözleşmesindeki 1 yıllık uzatma opsiyonunu kullandı.

, Fotoğraf; Imago
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Tottenham opsiyonu kullandı: Heung-min Son
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07 Ocak 2025 13:59
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, transferde adı Türk kulüpleriyle de anılan 32 yaşındaki Güney Koreli futbolcu Heung-min Son'un sözleşmesindeki 1 yıllık uzatma opsiyonunun kullanıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Heung-min Son'un sözleşmesini uzatma opsiyonunu kullandığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz; sözleşme artık 2026 yazına kadar sürecek." denildi.

Açıklamada, "Ağustos 2015'te kulübe katılan 32 yaşındaki Son, bizimle geçirdiği süre boyunca global bir yıldız ve Tottenham Hotspur için modern zamanların harika bir oyuncusu oldu." ifadesi kullanıldı.

Güney Koreli futbolcu, Tottenham'da bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 23 maçta 7 gol, 6 asist kaydetti.

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