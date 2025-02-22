Tottenham, deplasmanda 3 puanı 4 golle aldı

İngiltere Premier Lig'in 26. hafta maçında Tottenham, Ipswich Town'a konuk oldu.



Portman Road Stadyumu'nda oynanan maçı deplasman ekibi Tottenham 4-1 kazandı.



Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 18 ve 26. dakikalarda Brennan Johnson, 77. dakikada Djed Spence ve 84. dakikada Dejan Kulusevski attı.



Ipswich Town'un tek golünü 36. dakikada Omari Hutchinson kaydetti.



Tottenham bu galibiyetin ardından puanını 33 yaptı. Ipswich Town, 17 puanda kaldı.



İngiltere Premier Lig'in gelecek haftasında Tottenham, Manchester City'yi konuk edecek. Ipswich Town, Manchester United deplasmanına gidecek.