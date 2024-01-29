Tottenham'dan Sebastian Szymanski'ye 35 milyon euro!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham; Fenerbahçe'nin yıldızı Sebastian Szymanski için kesenin ağzını sonuna kadar açtı. İşte detaylar...

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Tottenham'dan Sebastian Szymanski'ye 35 milyon euro!
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29 Ocak 2024 14:23
Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Sebastian Szymanski ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Polonya basınındaki habere göre Tottenham, Fenerbahçe forması giyen Polonyalı yıldızı sezon sonunda kadrosuna katmak istiyor.

Haberin detayında İngiliz devinin Szymanski'yi transfer etmek için 35 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi.

FENERBAHÇE, ŞAMPİYONLUĞA KONSANTRE OLDU

Fenerbahçe Yönetimi'nin ise şu an için sadece şampiyonluğa konsantre olduğu, transfer teklifleri için herhangi bir değerlendirmede bulunmayacağı kaydedildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 35 maça çıkan 24 yaşındaki 10 numara, 12 gol atarken 14 de asist yaptı. 

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