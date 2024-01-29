'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekenile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.Polonya basınındaki habere göre Tottenham, Fenerbahçe forması giyen Polonyalı yıldızı sezon sonunda kadrosuna katmak istiyor.Haberin detayında İngiliz devinin Szymanski'yi transfer etmek için 35 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi.Fenerbahçe Yönetimi'nin ise şu an için sadece şampiyonluğa konsantre olduğu, transfer teklifleri için herhangi bir değerlendirmede bulunmayacağı kaydedildi.Bu sezon tüm kulvarlarda 35 maça çıkan 24 yaşındaki 10 numara, 12 gol atarken 14 de asist yaptı.