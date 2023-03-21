Tottenham, Conte'yle yol ayrımında

İngiltere Premier Lig'de bu sezon beklenenin altında kalan Antonio Conte'nin son açıklamalarının ardından görevine son verileceği belirtildi.



İngiliz basınından The Telegraph, Southampton'la 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından Yönetim Kurulu ve futbolcuları çok ağır eleştiren İtalyan teknik adamın biletinin kesildiği ifade edildi. Özellikle futbolcuların Conte'ye tepkili olduğu belirtilirken Başkan Daniel Levy'nin sözleşme fesih görüşmelerine başladığı belirtlidi.



Conte Southampton maçı sonrası oyuncular ve Yönetim Kurulu tarafından tepki çeken açıklamalarında şu ifadeleri kullanmıştı:



"Tottenham bir takım değil, sahaya çıkan 11 oyuncu var ve bu oyuncular sahada birbirine yardım etmek istemeyen ve yüreklerini sahaya koymak istemeyen bencillerden oluşuyor. Bugüne kadar bunu saklamaya çalıştım ama oyuncuların gözlerine bir parıltı göremiyorum. Ancak Tottenham bu duruma alışık. Baskı ve stres altında oynamak istemeyen bir kulüp var. Bunu bize tarih söylüyor. Başkan 20 yıldır burada ve hiçbir şey kazanmadı. Sizce bunun nedeni nedir?"





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