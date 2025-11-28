27 Kasım
Breidablik-Samsunspor
2-2
27 Kasım
Fenerbahçe-Ferencvaros
1-1
27 Kasım
Fiorentina-AEK Athens
0-1
27 Kasım
Omonia Nicosia-Dynamo Kiev
2-0
27 Kasım
Zrinjski Mostar-Haecken
2-1
27 Kasım
Sigma Olomouc-NK Celje
2-1
27 Kasım
U.Craiova-Mainz 05
1-0
27 Kasım
Hamrun Spartans-Lincoln Red Imps FC
3-1
27 Kasım
Rakow-Rapid Wien
4-1
27 Kasım
Feyenoord-Celtic
1-3
27 Kasım
Slovan Bratislava-Rayo Vallecano
2-1
27 Kasım
Drita-KF Shkendija
1-0
27 Kasım
Aberdeen-FC Noah
1-1
27 Kasım
Rijeka-AEK Larnaca
0-0
27 Kasım
Jagiellonia Bialystok-KuPS Kuopio
1-0
27 Kasım
Strasbourg-C.Palace
2-1
27 Kasım
Shamrock -Shakhtar
1-2
27 Kasım
Lech Poznan-Lausanne
2-0
27 Kasım
Alkmaar-Shelbourne
2-0
27 Kasım
Ludogorets -Celta Vigo
3-2
27 Kasım
Panathinaikos-Sturm Graz
2-1
27 Kasım
Viktoria Plzen-Freiburg
0-0
27 Kasım
PAOK-Brann
1-1
27 Kasım
Aston Villa-Young Boys
2-1
27 Kasım
Lille-Dinamo Zagreb
4-0
27 Kasım
Roma-FC Midtjylland
2-1
27 Kasım
FC Porto-Nice
3-0
27 Kasım
Bologna-RB Salzburg
4-1
27 Kasım
Genk-Basel
2-1
27 Kasım
N. Forest-Malmö FF
3-0
27 Kasım
Maccabi Tel Aviv-Lyon
0-6
27 Kasım
FK Crvena Zvezda-FCSB
1-0
27 Kasım
Real Betis-FC Utrecht
2-1
27 Kasım
Rangers-Braga
1-1
27 Kasım
Go Ahead Eagles-VfB Stuttgart
0-4
27 Kasım
Legia Warszawa-Sparta Prag
0-1

Thomas Reis: "Bazı hayallerimiz var"

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, İzlanda'da Breidablik ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

28 Kasım 2025 01:19
Thomas Reis: 'Bazı hayallerimiz var'






UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında Samsunspor, deplasmanda İzlanda ekibi Breidablik ile 2-2 berabere kaldı ve haftayı namağlup lider tamamladı.

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"KESİNLİKLE KABUL ETMEZDİM"

Mücadeleyi değerlendiren Reis, "Eğer maçtan önce 1 puan alacaksın deseydiniz, kesinlikle kabul etmezdim. Maçın başından sonuna kadar performansımıza bakınca ne yazık ki yeterince agresif değildik, basit goller yedik. Yediğimiz ikinci gol normal değildi. Bu sebeple puanlar kaybettik. 1 puan sebebiyle mutluyuz sonuçta. Pozitif olarak almamız gereken şeyler var. Bu performansımız, en iyi performansımız değildi." dedi.


"BAZI HAYALLERİMİZ VAR"


Açıklamalarına devam eden Alman çalıştırıcı, "Puan sıralamasına bakmadım ama iyi pozisyondayız ve bunu sürdürmek zorundayız. Zor bir maç olacağını söylemiştim. Çok uzun bir seyahat yaptık. Bahane değil ama bu tür maçların üstesinden gelebilmemiz lazım. Diğer taraftan da dar bir kadroyla oynamaya çalışıyoruz. 10 puan elde ettik, fena değil. Bir sonraki maçı AEK ile evimizde oynayacağız. Bazı hayallerimiz var. Bu hayaller için fırsatları değerlendirmek gerekir. Değerlendiremezseniz sıkıntılar yaşarsınız." ifadelerini kullandı.

 

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
