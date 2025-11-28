Thomas Reis: 'Bazı hayallerimiz var'

UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında Samsunspor, deplasmanda İzlanda ekibi Breidablik ile 2-2 berabere kaldı ve haftayı namağlup lider tamamladı.
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"KESİNLİKLE KABUL ETMEZDİM"
Mücadeleyi değerlendiren Reis, "Eğer maçtan önce 1 puan alacaksın deseydiniz, kesinlikle kabul etmezdim. Maçın başından sonuna kadar performansımıza bakınca ne yazık ki yeterince agresif değildik, basit goller yedik. Yediğimiz ikinci gol normal değildi. Bu sebeple puanlar kaybettik. 1 puan sebebiyle mutluyuz sonuçta. Pozitif olarak almamız gereken şeyler var. Bu performansımız, en iyi performansımız değildi." dedi.
"BAZI HAYALLERİMİZ VAR"
Açıklamalarına devam eden Alman çalıştırıcı, "Puan sıralamasına bakmadım ama iyi pozisyondayız ve bunu sürdürmek zorundayız. Zor bir maç olacağını söylemiştim. Çok uzun bir seyahat yaptık. Bahane değil ama bu tür maçların üstesinden gelebilmemiz lazım. Diğer taraftan da dar bir kadroyla oynamaya çalışıyoruz. 10 puan elde ettik, fena değil. Bir sonraki maçı AEK ile evimizde oynayacağız. Bazı hayallerimiz var. Bu hayaller için fırsatları değerlendirmek gerekir. Değerlendiremezseniz sıkıntılar yaşarsınız." ifadelerini kullandı.
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"KESİNLİKLE KABUL ETMEZDİM"
Mücadeleyi değerlendiren Reis, "Eğer maçtan önce 1 puan alacaksın deseydiniz, kesinlikle kabul etmezdim. Maçın başından sonuna kadar performansımıza bakınca ne yazık ki yeterince agresif değildik, basit goller yedik. Yediğimiz ikinci gol normal değildi. Bu sebeple puanlar kaybettik. 1 puan sebebiyle mutluyuz sonuçta. Pozitif olarak almamız gereken şeyler var. Bu performansımız, en iyi performansımız değildi." dedi.
"BAZI HAYALLERİMİZ VAR"
Açıklamalarına devam eden Alman çalıştırıcı, "Puan sıralamasına bakmadım ama iyi pozisyondayız ve bunu sürdürmek zorundayız. Zor bir maç olacağını söylemiştim. Çok uzun bir seyahat yaptık. Bahane değil ama bu tür maçların üstesinden gelebilmemiz lazım. Diğer taraftan da dar bir kadroyla oynamaya çalışıyoruz. 10 puan elde ettik, fena değil. Bir sonraki maçı AEK ile evimizde oynayacağız. Bazı hayallerimiz var. Bu hayaller için fırsatları değerlendirmek gerekir. Değerlendiremezseniz sıkıntılar yaşarsınız." ifadelerini kullandı.