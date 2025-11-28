Thomas Reis: 'Bazı hayallerimiz var'

Mücadeleyi değerlendiren Reis, "Eğer maçtan önce 1 puan alacaksın deseydiniz, kesinlikle kabul etmezdim. Maçın başından sonuna kadar performansımıza bakınca ne yazık ki yeterince agresif değildik, basit goller yedik. Yediğimiz ikinci gol normal değildi. Bu sebeple puanlar kaybettik. 1 puan sebebiyle mutluyuz sonuçta. Pozitif olarak almamız gereken şeyler var. Bu performansımız, en iyi performansımız değildi." dedi.



UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında Samsunspor, deplasmanda İzlanda ekibi Breidablik ile 2-2 berabere kaldı ve haftayı namağlup lider tamamladı.Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, maçın ardından açıklamalarda bulundu.Açıklamalarına devam eden Alman çalıştırıcı,ifadelerini kullandı.