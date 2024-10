Thiago Motta: 'Şampiyonluğun favorisi Inter'

Juventus Teknik Direktörü Thiago Motta, Inter derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu.



Sakatlığı bulunan oyuncuların iyileşmediğini ve derbide yer alamayacaklarını söyleyen Motta, "Salı günü Stuttgart'a karşı Şampiyonlar Ligi maçında hazır olan herkes Inter'le karşılaşmak üzere Milano'ya gidecek kadronun bir parçası olacak." dedi.

Derbinin önemine değinen Motta, "Juventus'ta talepler çok yüksek, kulübün tarihi göz önüne alındığında haklı olarak öyle. Kazansak da kaybetsek de her zaman bir sonraki mücadeleyi düşünmeliyiz: ne bir başarıyı aşırı kutlamalı ne de bir mağlubiyetin üzerinde durmalıyız. Önümüzde büyük bir maç var ve tamamen buna odaklanmış durumdayız. Maç öncesinde kendimi iyi hissediyorum ve beklentileri memnuniyetle karşılıyorum çünkü tüm odağım bir sonraki maç. her antrenmanda ve her maçta olduğu gibi sahada da %200'ümüzü vermeliyiz. Sonuç her zaman olumlu olmayabilir ama oyundan maksimum verimi almaya çalışıyor ve her zaman yaptığımız gibi doğru şekilde hedeflerimize doğru ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.



"FAVORİLER INTER VE NAPOLI"



Lig şampiyonluğu için favorilerin Inter ve Napoli olduğunu söyleyen Motta, "Inter tecrübeli bir takım, geçen yıl şampiyonluğu kazandılar ve Napoli ile birlikte şampiyonluk yarışının favorisi konumundalar. Güçlü bir takımlar ama biz hazırladıklarımızı uygulamaya koymalı, kendi oyun tarzımızı uygulamaya odaklanmalı ve rakipten etkilenmemeliyiz. Hiçbir maça farklı yaklaşılmamalı, her maçta elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Bu maçtan sonra önümüzde hala çok ama çok fazla zorluk var. Sahada mükemmel oyunculara sahip iki güçlü takım karşı karşıya gelecek. Inter'in güçlü yanlarından biri olan geçişlere çok dikkat ederek savunmada mükemmel ve hücumda da aynı derecede mükemmel olmalıyız." dedi.