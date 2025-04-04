Bayern Münih, geriden gelerek seriyi bitirdi!

Almanya Bundesliga'nın 28. haftasında Augsburg ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.



WWK Arena'da oynanan maçta Bayern Münih, Augsburg'u 3-1'lik skorla mağlup etti.



Bayern Münih'in golleri 42. dakikada Jamal Musiala ve 60. dakikada Harry Kane ve 90+3. dakikada Leroy Sane'den gelirken Augsburg'un tek golü 30. dakikada Dimitris Giannoulis'ten geldi.



Augsburg'ta Cedric Zesiger, 59. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.



11 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ



Bu sonuçla birlikte Bayern Münih, ligdeki yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı ve 68 puanla liderliğini sürdürdü.



Ev sahibi Augsburg'un ise ligdeki 11 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi ve ligde 39 puanla 8. sırada kaldı.



