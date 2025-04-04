Süper Lig'in 30. haftasının açılış maçında Kayserispor, Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'ndaki maçta kazanan 2-0'lık skorla Kayserispor oldu.Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Kartal Kayra Yılmaz ve 52. dakikada Stephane Bahoken attı.Kayserispor, bu sonuçla birlikte ligde üst üste ikinci galibiyetini elde etti.Konuk ekip Kayserispor'da Gökhan Sazdağı, uzatma dakikalarında VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.Bu sonucun ardından Kayserispor, ligde 33 puana yükseldi. Ligden düşmesi geçen hafta keşinleşen Adana Demirspor -2 puanda kaldı.Ligin gelecek haftasında Kayserispor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Adana Demirspor, Eyüpspor deplasmanına gidecek.23. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahasında topla buluşan Attamah'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Vedat Karakuş'ta kaldı.25. dakikada defans arkasına sarkan Bourabia'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Cardoso'nun şutunu kaleci Vedat Karakuş kornere çeldi.Müsabakanın ilk yarısı, Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.48. dakikada kaleci Vedat Karakuş'un uzun pasında sağ kanattan savunma arkasına sarkan Salih Kavrazlı'nın şutunda kaleci Bilal Bayazıt topu çeldi. Pozisyonun devamında Alioui'nin pasında sol çaprazdan Osman Kaynak'ın şutunda da kaleci Bilal, gole izin vermedi.75. dakikada ceza yayında topla buluşan Bourabia'nın şutunda top direkten oyun alanına döndü.Karşılaşma, Kayserispor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.Yeni AdanaDirenç Tonusluoğlu, Bilal Gölen, Mehmet AkıncıkVedat Karakuş, Arda Okan Kurtulan, Burhan Ersoy (Dk. 83 Yusuf Buğra Demirkıran), Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, Osman Kaynak (Dk. 65 Ali Yavuz Kol), İzzet Çelik (Dk. 83 Bünyamin Balat), Maestro, Tayfun Aydoğan, Alioui (Dk. 65 Ozan Demirbağ), Salih Kavrazlı (Dk. 83 Aimbetov)Bellona Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Attamah (Dk. 73 Ackah), Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 89 Mehmet Eray Özbek), Ramazan Civelek (Dk. 79 Mane), Bourabia (Dk. 79 Baran Ali Gezek), Cardoso, Bahoken (Dk. 73 Nazon)Dk. 10 Kartal Kayra Yılmaz, Dk 52 Bahoken (Bellona Kayserispor)Dk. 90+3 Gökhan Sazdağı (Bellona Kayserispor)Dk 45+1 İzzet Çelik, Dk. 77 Abdulsamet Burak, Dk. 78 Tolga Kalender (Adana Demirspor), Dk. 13 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 45+2 Attamah, Dk. 78 Ramazan Civelek (Bellona Kayserispor)