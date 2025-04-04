Süper Lig'in 30. haftasının açılış maçında Kayserispor, Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'ndaki maçta kazanan 2-0'lık skorla Kayserispor oldu.
Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Kartal Kayra Yılmaz ve 52. dakikada Stephane Bahoken attı.
Kayserispor, bu sonuçla birlikte ligde üst üste ikinci galibiyetini elde etti.
Konuk ekip Kayserispor'da Gökhan Sazdağı, uzatma dakikalarında VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Kayserispor, ligde 33 puana yükseldi. Ligden düşmesi geçen hafta keşinleşen Adana Demirspor -2 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Kayserispor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Adana Demirspor, Eyüpspor deplasmanına gidecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
10. dakikada sağ kanatta topla buluşan Ramazan Civelek'in ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Kartal Kayra Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1
23. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahasında topla buluşan Attamah'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Vedat Karakuş'ta kaldı.
25. dakikada defans arkasına sarkan Bourabia'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Cardoso'nun şutunu kaleci Vedat Karakuş kornere çeldi.
Müsabakanın ilk yarısı, Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
48. dakikada kaleci Vedat Karakuş'un uzun pasında sağ kanattan savunma arkasına sarkan Salih Kavrazlı'nın şutunda kaleci Bilal Bayazıt topu çeldi. Pozisyonun devamında Alioui'nin pasında sol çaprazdan Osman Kaynak'ın şutunda da kaleci Bilal, gole izin vermedi.
52. dakikada Carole'ün pasında sol kanatta topu kontrol eden Cardozo'nun ceza sahasına çevirdiği ortada topla buluşan Bahoken'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2
75. dakikada ceza yayında topla buluşan Bourabia'nın şutunda top direkten oyun alanına döndü.
Karşılaşma, Kayserispor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Bilal Gölen, Mehmet Akıncık
Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Arda Okan Kurtulan, Burhan Ersoy (Dk. 83 Yusuf Buğra Demirkıran), Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, Osman Kaynak (Dk. 65 Ali Yavuz Kol), İzzet Çelik (Dk. 83 Bünyamin Balat), Maestro, Tayfun Aydoğan, Alioui (Dk. 65 Ozan Demirbağ), Salih Kavrazlı (Dk. 83 Aimbetov)
Bellona Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Attamah (Dk. 73 Ackah), Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 89 Mehmet Eray Özbek), Ramazan Civelek (Dk. 79 Mane), Bourabia (Dk. 79 Baran Ali Gezek), Cardoso, Bahoken (Dk. 73 Nazon)
Gol: Dk. 10 Kartal Kayra Yılmaz, Dk 52 Bahoken (Bellona Kayserispor)
Kırmızı kart: Dk. 90+3 Gökhan Sazdağı (Bellona Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk 45+1 İzzet Çelik, Dk. 77 Abdulsamet Burak, Dk. 78 Tolga Kalender (Adana Demirspor), Dk. 13 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 45+2 Attamah, Dk. 78 Ramazan Civelek (Bellona Kayserispor)
Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Kartal Kayra Yılmaz ve 52. dakikada Stephane Bahoken attı.
Kayserispor, bu sonuçla birlikte ligde üst üste ikinci galibiyetini elde etti.
Konuk ekip Kayserispor'da Gökhan Sazdağı, uzatma dakikalarında VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Kayserispor, ligde 33 puana yükseldi. Ligden düşmesi geçen hafta keşinleşen Adana Demirspor -2 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Kayserispor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Adana Demirspor, Eyüpspor deplasmanına gidecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
10. dakikada sağ kanatta topla buluşan Ramazan Civelek'in ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Kartal Kayra Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1
23. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahasında topla buluşan Attamah'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Vedat Karakuş'ta kaldı.
25. dakikada defans arkasına sarkan Bourabia'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Cardoso'nun şutunu kaleci Vedat Karakuş kornere çeldi.
Müsabakanın ilk yarısı, Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
48. dakikada kaleci Vedat Karakuş'un uzun pasında sağ kanattan savunma arkasına sarkan Salih Kavrazlı'nın şutunda kaleci Bilal Bayazıt topu çeldi. Pozisyonun devamında Alioui'nin pasında sol çaprazdan Osman Kaynak'ın şutunda da kaleci Bilal, gole izin vermedi.
52. dakikada Carole'ün pasında sol kanatta topu kontrol eden Cardozo'nun ceza sahasına çevirdiği ortada topla buluşan Bahoken'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2
75. dakikada ceza yayında topla buluşan Bourabia'nın şutunda top direkten oyun alanına döndü.
Karşılaşma, Kayserispor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Bilal Gölen, Mehmet Akıncık
Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Arda Okan Kurtulan, Burhan Ersoy (Dk. 83 Yusuf Buğra Demirkıran), Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, Osman Kaynak (Dk. 65 Ali Yavuz Kol), İzzet Çelik (Dk. 83 Bünyamin Balat), Maestro, Tayfun Aydoğan, Alioui (Dk. 65 Ozan Demirbağ), Salih Kavrazlı (Dk. 83 Aimbetov)
Bellona Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Attamah (Dk. 73 Ackah), Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 89 Mehmet Eray Özbek), Ramazan Civelek (Dk. 79 Mane), Bourabia (Dk. 79 Baran Ali Gezek), Cardoso, Bahoken (Dk. 73 Nazon)
Gol: Dk. 10 Kartal Kayra Yılmaz, Dk 52 Bahoken (Bellona Kayserispor)
Kırmızı kart: Dk. 90+3 Gökhan Sazdağı (Bellona Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk 45+1 İzzet Çelik, Dk. 77 Abdulsamet Burak, Dk. 78 Tolga Kalender (Adana Demirspor), Dk. 13 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 45+2 Attamah, Dk. 78 Ramazan Civelek (Bellona Kayserispor)