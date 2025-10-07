Tedesco'dan Levent Mercan'a mesaj: "Hazır ol"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domencio Tedesco, Archie Brown yerine Levent Mercan'a şans vermeyi planlıyor.

calendar 07 Ekim 2025 09:44
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, son haftalarda form grafiği düşen Archie Brown nedeniyle sol bek bölgesinde değişiklik hazırlığında.

MİLLİ ARADA ÖZEL İLGİ

İtalyan çalıştırıcı, milli ara döneminde Levent Mercan ile yakından ilgilenecek. Oyuncunun fiziksel ve mental hazırlığını artırmayı planlayan Tedesco, genç futbolcuyu takıma daha fazla entegre etmek istiyor.

İLK 11 İHTİMALİ

Archie Brown'un performansında beklenen yükseliş yaşanmazsa, Tedesco'nun tercihini Levent Mercan'dan yana kullanması ve genç oyuncuya ilk 11'de şans vermesi bekleniyor. 

