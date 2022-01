TBESF Başkanı Ergezen'den lokomotifin çarpması nedeniyle ayağı kesilen Eren'e destek

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Muaz Ergezen, Amasya'da lokomotifin çarpması sonucu yaralanan ve ameliyat edilerek sağ ayağı kesilen 15 yaşındaki amatör futbolcu Eren Bulut'a destek olacaklarını söyledi.



Başkan Ergezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eren'in başına gelen kazadan dolayı çok üzgün olduğunu belirterek, "Ama hayat devam ediyor. Eren moralini hiç bozmasın. Onun futbola dair hayallerini gerçekleştirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.



Eren ile telefonda görüştüğünü ve sağlık durumunun iyi olduğunu anlatan Ergezen, şunları kaydetti:



"Eren'e ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Eren'e her şeye rağmen hayatın devam ettiğini ve yaşama sevincini kaybetmemesi gerektiğini ifade ettim. Özellikle spora giderken böyle bir kazanın yaşanmış olmasının bizi çok etkilediğini ve kendisine mutlaka destek olacağımızı söyledim. Eren'in futbol aşkı bizi gururlandırdı. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu olarak kendisine kapımız her zaman açık olacak. Tüm spor hayatı boyunca yönetim kurulu olarak kendisini destekleyeceğiz. Eren'i yalnız bırakmayacağız. Eren inşallah hızlıca toparlanacak ve yeşil sahalarla yeniden buluşacak."



TBESF Başkanı Muaz Ergezen, Eren'i ilk fırsatta ziyaret edeceğini de sözlerine ekledi.



Amasya İl Özel İdare Spor Kulübü futbolcusu 15 yaşındaki Eren Bulut'a, 14 Ocak'ta rayların üstünden spor yapacağı alana geçmek isterken lokomotif çarpmış, kaza sonucu genç oyuncu ağır yaralanmıştı.



Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde ameliyata alınan Eren'in sağ ayağı kesilmişti.





