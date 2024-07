Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, Doğu Konferansı'ndaki bazı rakipler yaz aylarında büyük hamleler yapmasına rağmen, Celtics'in halen mağlup edilmesi gereken asıl takım olmaya devam ettiğini söyledi.



2023-24 sezonunun şampiyon takımı Celtics'in süperstar ismi Tatum, '7PM in Brooklyn' isimli podcast'teki röportajında rakiplerinin yaz dönemi hamleleri üzerine şu açıklamaları yaptı:



"Yani, bu iki taraflı. Bir sürü oyuncunun takım değiştirdiğini görüyorum ve bu takımlar doğrusu daha iyiye gittiler. Ama bu her yaz dönemi böyledir. Rakibinize karşı da belli miktarda bir korku veya saygı duymanız gerektiğine inanıyorum. Rakibinize asla saygısızlık etmemeniz gerekir.



Lakin bununla birlikte, biz şampiyon olan takımız ve böyle bir konumdayken, istediğinizi söyleyebileceğinizi düşünüyorum. Önce bizi yenmeleri gerekiyor."



New York Knicks, Mikal Bridges için Brooklyn Nets'e yüklü miktarda draft seçimleri göndererek bu yazın en büyük hamlelerinden birini gerçekleştirmişti.



Philadelphia 76ers ise Paul George'u LA Clippers'tan alarak, uzun süredir nasıl değerlendirileceği merak konusu olan maaş boşluğunu verimli bir şekilde kullanmıştı.





