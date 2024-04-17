Tadic, Olympiakos'a özel olarak hazırlanıyor

Avrupa kupalarındaki 6. golünü Olympiakos filelerine gönderen Tadic, 2018/19'dan bu yana bu turnuvalarda en yüksek sayıya ulaştığı sezonu yaşıyor.



Tecrübeli futbolcu, Olympiakos maçında takımının yine en büyük kozu olacak.



MAÇA ÖZEL HAZIRLANIYOR



Yunanistan'da oynanan karşılaşmada takımının en iyi oyuncularından biri olan Dusan Tadic kritik maça özel olarak hazırlanıyor.



SEZON PERFORMANSI



Bu sezon 49 maça çıkan Tadic, 15 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.



