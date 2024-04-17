Tadic, Olympiakos'a özel olarak hazırlanıyor

Fenerbahçe'nin yıldızı Dusan Tadic, Perşembe günü oynanacak Olympiakos maçına özel hazırlanıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Tadic, Olympiakos'a özel olarak hazırlanıyor
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17 Nisan 2024 10:10
Avrupa kupalarındaki 6. golünü Olympiakos filelerine gönderen Tadic, 2018/19'dan bu yana bu turnuvalarda en yüksek sayıya ulaştığı sezonu yaşıyor.

Tecrübeli futbolcu, Olympiakos maçında takımının yine en büyük kozu olacak.

MAÇA ÖZEL HAZIRLANIYOR

Yunanistan'da oynanan karşılaşmada takımının en iyi oyuncularından biri olan Dusan Tadic kritik maça özel olarak hazırlanıyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 49 maça çıkan Tadic, 15 gol ve 13 asistlik performans sergiledi. 

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