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Szymanski iyi oynadı, Mourinho'nun aklını karıştırdı!

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, hazırlık maçlarında sergilediği azim ve performansla Jose Mourinho'nun kafasını karıştırdı.

calendar 25 Temmuz 2025 09:17
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Szymanski iyi oynadı, Mourinho'nun aklını karıştırdı!
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Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Sebastian Szymanski, hazırlık maçlarının yıldızı olmaya devam ediyor.

Portimonense karşılaşmasında Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri atan Polonyalı oyuncu, Al-İttihad karşısında da bir gol bir asistle oynadı. Sebastian'ın azmi ve performansı, Mourinho'nun aklını karıştırdı.

BENİM İÇİN ÖZEL KURA

Bir dönem Feyenoord forması giyen Sebastian Szymanski, Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'ndeki eşleşme için şunları söyledi: "Benim için özel bir kura oldu Feyenoord ile eşleşmek. Orada geçirdiğim zaman diliminde çok güzel anlar yaşadım. Lig şampiyonluğu elde etmiştim. Sahaya adım attığımda oradan kimse benim arkadaşım olmayacak."

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