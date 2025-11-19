26 Kasım
Kastamonuspor-Altınordu
13:00
26 Kasım
İnegölspor-İskenderunspor
13:00
26 Kasım
Bucaspor 1928-Adana 01 FK
14:00
26 Kasım
Kepezspor-24 Erzincanspor
14:00
26 Kasım
Şanlıurfaspor-Batman Petrolspor
15:00
26 Kasım
Ankaraspor-Ankaragücü
15:00
26 Kasım
Beykoz Anadoluspor-Elazığspor
15:00
26 Kasım
Karaman FK-Karacabey Belediyespor
15:00
26 Kasım
Muğlaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
15:00

Süper Lig ve 1. Lig kulüplerine milyonluk cezalar

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer kulüplere toplamda yüzbinlerce lira para cezası verirken, bazı yöneticiler ve futbolcular da maçtan men edildi.

calendar 19 Kasım 2025 17:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 5 Süper Lig kulübüne para cezası verdi.
 
TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre kurulu çeşitli sebeplerle Galatasaray'a 860 bin lira, Kocaelispor'a 650 bin lira, Beşiktaş'a 640 bin lira, Trabzonspor'a 220 bin lira ve Göztepe'ye 160 bin lira para cezası uyguladı.
 
Disiplin kurulu, Kocaelispor Başkanı Recep Durul'a "Futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye" yönelik açıklamaları sebebiyle 15 gün hak mahrumiyetinin yanı sıra 2 milyon lira para cezası verilmesine hükmederken, RAMS Başakşehir yöneticisi Murat Yaman'a da akredite edilmediği alanda bulunması sebebiyle 40 bin lira para cezası verdi.
 
PFDK çeşitli nedenlerden Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'a 440 bin lira, Sarıyer'e 220 bin lira, Vanspor'a 27 bin lira, Serikspor'a 27 bin lira ve Esenler Erokspor'a da 27 bin lira ceza verdi.
 
Kurul tarafından kulüplere verilen cezaların yanı sıra Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin'e 2 müsabakadan men ve 80 bin lira, Sarıyer futbolcusu Muhammet Ali Özbaskıcı'ya 2 müsabakadan men ve 26 bin 700 lira, Sarıyer kulüp görevlisi Serkan Torun'a 1 müsabakadan men ve 40 bin lira, Sivasspor futbolcusu Valon Ethemi'ye 2 müsabakadan men ve 26 bin 700 lira, Erzurumspor FK Antrenörü Ziya Akçeken'e 1 müsabakadan men ve 20 bin lira, Esenler Erokspor futbolcusu Amilton'a 2 müsabakadan men ve 40 bin lira, Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü'ye ise 40 bin lira para cezası verildi.
