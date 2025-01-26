Süper Lig'de ilginç karar; VAR önce gol dedi, sonra ofsayt dedi

Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçında yaşanan bir pozisyona VAR, önce gol dedi, sonra ofsayt kararı verdi.

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Süper Lig'de ilginç karar; VAR önce gol dedi, sonra ofsayt dedi
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26 Ocak 2025 13:59
Son güncelleme 26 Ocak 2025 14:08
Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçında çok konuşulacak bir pozisyon yaşandı.

Maçın 17. dakikasında Rizespor adına Ali Sowe topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı kalktı.

Daha sonra 19. dakikada VAR kararı ile gol geçerli sayıldı ancak VAR, santra yapılmadan önce devreye girip hakem Çağdaş Altay'ı uyardı.

21. dakikada hakem Çağdaş Altay'ı bir kez daha uyaran VAR hakemi David Rafael Oliveira da Silva, pozisyonda ofsayt olduğunu ifade etti ve gol kararı bir kez daha geçersiz sayıldı.

Yayıncı kuruluşun aktardığı bilgiye göre ise VAR sisteminde meydana gelen teknik hata sebebiyle böyle bir durum meydana geldi.
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