29 Mayıs
Karagümrük-Bandırmaspor
20:00
29 Mayıs
Royal Antwerp-Sporting Charleroi
0-018'
29 Mayıs
LASK-Rapid Wien
3-190'
29 Mayıs
Cremonese-Spezia
21:30
29 Mayıs
Brann-Molde
0-145'

Süper Lig'de haftanın açılış maçlarının hakemleri açıklandı

Süper lig hakemleri bu sezonki son maçlarına çıkıyorlar.

calendar 29 Mayıs 2025 18:32
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de haftanın açılış maçlarının hakemleri açıklandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında 30 Mayıs Cuma günü oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, maçların programı ve görev alacak hakemler şöyle;

YARIN:

20.00 Antalyaspor - Trabzonspor, ALİ YILMAZ

20.00 Kasımpaşa - Göztepe, SARPER BARIŞ SAKA

20.00 Galatasaray - Başakşehir, ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

YORUM YAZ
Yorum yazabilmek ve okuyabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.