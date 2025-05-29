Süper Lig'de haftanın açılış maçlarının hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında 30 Mayıs Cuma günü oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, maçların programı ve görev alacak hakemler şöyle;
YARIN:
20.00 Antalyaspor - Trabzonspor, ALİ YILMAZ
20.00 Kasımpaşa - Göztepe, SARPER BARIŞ SAKA
20.00 Galatasaray - Başakşehir, ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, maçların programı ve görev alacak hakemler şöyle;
YARIN:
20.00 Antalyaspor - Trabzonspor, ALİ YILMAZ
20.00 Kasımpaşa - Göztepe, SARPER BARIŞ SAKA
20.00 Galatasaray - Başakşehir, ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY
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