Phoenix Suns, yıldız oyuncusu Kevin Durant'i Minnesota Timberwolves'a takas etme konusunda bastırıyor.
FanDuel TV'nin Run It Back programında konuşan The Athletic'ten Sam Amick'in aktardığına göre, Suns yönetimi Durant'in Minnesota'ya gitmesini istiyor ancak oyuncu bu fikre sıcak bakmıyor.
"Phoenix'in onu bu yöne doğru dürtmeye çalıştığı açıkça görülüyor," diyen Amick, "Asıl mesele şu: Durant fikrini değiştirip Minnesota'ya yeşil ışık yakar mı?" diye ekledi.
36 yaşındaki Durant, 2025 sezonu için 54.7 milyon dolarlık bir kontrata sahip. Daha önce San Antonio Spurs'e ilgisini belli eden Durant için Spurs'ün genç çekirdeğini takasta vermeye istekli olmadığı bildirildi. Öte yandan, Suns da gelen tekliflerin çoğundan memnun değil.
Amick, "San Antonio, Houston ve Miami'den gelen teklifleri pek beğenmiyorlar. Kevin açıkça Spurs'ü istediğini ifade etti ama Spurs bunu gerçekleştirmeye pek istekli görünmüyor," dedi.
Geçtiğimiz sezonu 36 galibiyet – 46 mağlubiyetle tamamlayan Suns, playoff dışında kaldı. Houston ve Miami, Phoenix'in taleplerini karşılamaya çok yaklaşsa da, Suns yönetimi tecrübeli isimleri öncelik haline getirerek yüksek beklentilerini sürdürüyor.
Durant'in yaşı nedeniyle Houston da, tıpkı San Antonio gibi genç çekirdeğini korumak istiyor. "Houston da San Antonio gibi davranıyor," diyen Amick, "Durant'in yaşı nedeniyle projeksiyonlar konusunda temkinliler." şeklinde konuştu.
Minnesota ise sürecin en karmaşık aktörü. Timberwolves, Durant'in takıma katılmaya istekli olduğuna dair bir garanti almadan masaya oturmak istemiyor. "Durant'i gerçekten isteyip istemediğini bilmeden bu işe girişmeyecekler," ifadelerini kullandı.
Suns yıldızının isteklerinin net olmaması, diğer takımların da hamle yaparken temkinli davranmasına neden oluyor. Amick, Phoenix'in şubat ayında Durant'in kampıyla yeterli iletişim kurmadan yaptığı hamlelerin hâlâ olumsuz etki yarattığını belirtti.
NBA Draftı'nın 25 Haziran'da yapılacak olması nedeniyle önümüzdeki günlerde görüşmelerin hızlanması bekleniyor. Ancak Durant, tercih ettiği takımlar listesine yeni isimler eklemezse Phoenix'in elindeki opsiyonlar sınırlı kalacak.
FanDuel TV'nin Run It Back programında konuşan The Athletic'ten Sam Amick'in aktardığına göre, Suns yönetimi Durant'in Minnesota'ya gitmesini istiyor ancak oyuncu bu fikre sıcak bakmıyor.
"Phoenix'in onu bu yöne doğru dürtmeye çalıştığı açıkça görülüyor," diyen Amick, "Asıl mesele şu: Durant fikrini değiştirip Minnesota'ya yeşil ışık yakar mı?" diye ekledi.
36 yaşındaki Durant, 2025 sezonu için 54.7 milyon dolarlık bir kontrata sahip. Daha önce San Antonio Spurs'e ilgisini belli eden Durant için Spurs'ün genç çekirdeğini takasta vermeye istekli olmadığı bildirildi. Öte yandan, Suns da gelen tekliflerin çoğundan memnun değil.
Amick, "San Antonio, Houston ve Miami'den gelen teklifleri pek beğenmiyorlar. Kevin açıkça Spurs'ü istediğini ifade etti ama Spurs bunu gerçekleştirmeye pek istekli görünmüyor," dedi.
Geçtiğimiz sezonu 36 galibiyet – 46 mağlubiyetle tamamlayan Suns, playoff dışında kaldı. Houston ve Miami, Phoenix'in taleplerini karşılamaya çok yaklaşsa da, Suns yönetimi tecrübeli isimleri öncelik haline getirerek yüksek beklentilerini sürdürüyor.
Durant'in yaşı nedeniyle Houston da, tıpkı San Antonio gibi genç çekirdeğini korumak istiyor. "Houston da San Antonio gibi davranıyor," diyen Amick, "Durant'in yaşı nedeniyle projeksiyonlar konusunda temkinliler." şeklinde konuştu.
Minnesota ise sürecin en karmaşık aktörü. Timberwolves, Durant'in takıma katılmaya istekli olduğuna dair bir garanti almadan masaya oturmak istemiyor. "Durant'i gerçekten isteyip istemediğini bilmeden bu işe girişmeyecekler," ifadelerini kullandı.
Suns yıldızının isteklerinin net olmaması, diğer takımların da hamle yaparken temkinli davranmasına neden oluyor. Amick, Phoenix'in şubat ayında Durant'in kampıyla yeterli iletişim kurmadan yaptığı hamlelerin hâlâ olumsuz etki yarattığını belirtti.
NBA Draftı'nın 25 Haziran'da yapılacak olması nedeniyle önümüzdeki günlerde görüşmelerin hızlanması bekleniyor. Ancak Durant, tercih ettiği takımlar listesine yeni isimler eklemezse Phoenix'in elindeki opsiyonlar sınırlı kalacak.
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