Phoenix Suns, yıldız oyuncusu Kevin Durant'i Minnesota Timberwolves'a takas etme konusunda bastırıyor.FanDuel TV'nin Run It Back programında konuşan The Athletic'ten Sam Amick'in aktardığına göre, Suns yönetimi Durant'in Minnesota'ya gitmesini istiyor ancak oyuncu bu fikre sıcak bakmıyor.diyen Amick,diye ekledi.36 yaşındaki Durant, 2025 sezonu için 54.7 milyon dolarlık bir kontrata sahip. Daha önce San Antonio Spurs'e ilgisini belli eden Durant için Spurs'ün genç çekirdeğini takasta vermeye istekli olmadığı bildirildi. Öte yandan, Suns da gelen tekliflerin çoğundan memnun değil.Amick," dedi.Geçtiğimiz sezonu 36 galibiyet – 46 mağlubiyetle tamamlayan Suns, playoff dışında kaldı. Houston ve Miami, Phoenix'in taleplerini karşılamaya çok yaklaşsa da, Suns yönetimi tecrübeli isimleri öncelik haline getirerek yüksek beklentilerini sürdürüyor.Durant'in yaşı nedeniyle Houston da, tıpkı San Antonio gibi genç çekirdeğini korumak istiyor.diyen Amick,şeklinde konuştu.Minnesota ise sürecin en karmaşık aktörü. Timberwolves, Durant'in takıma katılmaya istekli olduğuna dair bir garanti almadan masaya oturmak istemiyor.ifadelerini kullandı.Suns yıldızının isteklerinin net olmaması, diğer takımların da hamle yaparken temkinli davranmasına neden oluyor. Amick, Phoenix'in şubat ayında Durant'in kampıyla yeterli iletişim kurmadan yaptığı hamlelerin hâlâ olumsuz etki yarattığını belirtti.NBA Draftı'nın 25 Haziran'da yapılacak olması nedeniyle önümüzdeki günlerde görüşmelerin hızlanması bekleniyor. Ancak Durant, tercih ettiği takımlar listesine yeni isimler eklemezse Phoenix'in elindeki opsiyonlar sınırlı kalacak.