20 Haziran
Benfica-Auckland City FC
19:00
20 Haziran
Flamengo-Chelsea
21:00
21 Haziran
Los Angeles FC-Esperance
01:00
21 Haziran
Bayern Munih-Boca Juniors
04:00
20 Haziran
Shelbourne-Derry City
21:45
20 Haziran
Drogheda Utd-Sligo Rovers
21:45
20 Haziran
Galway United FC-St. Patrick's Athletic
21:45
20 Haziran
Waterford FC-Bohemian FC
21:45
20 Haziran
Shamrock -Cork City
21:45

Suns, Durant'i Wolves takasına yönlendirmeye çalışıyor

Phoenix Suns, yıldız oyuncusu Kevin Durant'i Minnesota Timberwolves'a takas etme konusunda bastırıyor.

calendar 20 Haziran 2025 15:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Suns, Durant'i Wolves takasına yönlendirmeye çalışıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Phoenix Suns, yıldız oyuncusu Kevin Durant'i Minnesota Timberwolves'a takas etme konusunda bastırıyor.

FanDuel TV'nin Run It Back programında konuşan The Athletic'ten Sam Amick'in aktardığına göre, Suns yönetimi Durant'in Minnesota'ya gitmesini istiyor ancak oyuncu bu fikre sıcak bakmıyor.

"Phoenix'in onu bu yöne doğru dürtmeye çalıştığı açıkça görülüyor," diyen Amick, "Asıl mesele şu: Durant fikrini değiştirip Minnesota'ya yeşil ışık yakar mı?" diye ekledi.


36 yaşındaki Durant, 2025 sezonu için 54.7 milyon dolarlık bir kontrata sahip. Daha önce San Antonio Spurs'e ilgisini belli eden Durant için Spurs'ün genç çekirdeğini takasta vermeye istekli olmadığı bildirildi. Öte yandan, Suns da gelen tekliflerin çoğundan memnun değil.

Amick, "San Antonio, Houston ve Miami'den gelen teklifleri pek beğenmiyorlar. Kevin açıkça Spurs'ü istediğini ifade etti ama Spurs bunu gerçekleştirmeye pek istekli görünmüyor," dedi.

Geçtiğimiz sezonu 36 galibiyet – 46 mağlubiyetle tamamlayan Suns, playoff dışında kaldı. Houston ve Miami, Phoenix'in taleplerini karşılamaya çok yaklaşsa da, Suns yönetimi tecrübeli isimleri öncelik haline getirerek yüksek beklentilerini sürdürüyor.

Durant'in yaşı nedeniyle Houston da, tıpkı San Antonio gibi genç çekirdeğini korumak istiyor. "Houston da San Antonio gibi davranıyor," diyen Amick, "Durant'in yaşı nedeniyle projeksiyonlar konusunda temkinliler." şeklinde konuştu.

Minnesota ise sürecin en karmaşık aktörü. Timberwolves, Durant'in takıma katılmaya istekli olduğuna dair bir garanti almadan masaya oturmak istemiyor. "Durant'i gerçekten isteyip istemediğini bilmeden bu işe girişmeyecekler," ifadelerini kullandı.

Suns yıldızının isteklerinin net olmaması, diğer takımların da hamle yaparken temkinli davranmasına neden oluyor. Amick, Phoenix'in şubat ayında Durant'in kampıyla yeterli iletişim kurmadan yaptığı hamlelerin hâlâ olumsuz etki yarattığını belirtti.

NBA Draftı'nın 25 Haziran'da yapılacak olması nedeniyle önümüzdeki günlerde görüşmelerin hızlanması bekleniyor. Ancak Durant, tercih ettiği takımlar listesine yeni isimler eklemezse Phoenix'in elindeki opsiyonlar sınırlı kalacak.


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.