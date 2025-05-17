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Stoychev: "Konsantre olmak zorundayız"

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, pazar günü oynayacağı CEV Şampiyonlar Ligi 3.lük maçı için hazırlıklarını sürdürdü

calendar 17 Mayıs 2025 15:03 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2025 15:04
Stoychev: 'Konsantre olmak zorundayız'
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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde pazar günü oynayacağı 3'üncülük maçına hazırlanıyor.

Başantrenör Radostin Stoychev'in yönetimindeki antrenman, karşılaşmanın oynanacağı Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da yapıldı.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanın devamında sporcular; servis, manşet, smaç, sıçrama ve blok üzerine çalıştı. Savunma, dublaj ve geriden oyun kurma çalışmalarıyla devam eden antrenman, oynanan maçla sona erdi.

"BASİT HATALAR YAPTIK"

Stoychev, antrenmanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sir Sicoma Monini Perugia'ya karşı 3-0 kaybettikleri yarı final maçına ilişkin, "Belki de bu yıl Avrupa'nın, dünyanın en güçlüsü diyebileceğimiz bir takıma karşı oynadık ve kaybettik. İlk sette birçok fırsatı teptik. Son puanlara kadar önde olduğumuz seti, yaptığımız 2 hata yüzünden kaybettik. İyi başladığımız 3. sette de yine basit hatalar yaptık. Voleybolda bunlar var. Maça iyi hazırlansak da beklenmedik durumlar yaşandı." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisinin daha önce söylediği "Bana göre spor katılmak değil kazanmaktır" sözü hatırlatılan Bulgar teknik adam, şampiyonluk şansları kalmadığı için 3'üncü veya 4'üncü sırada olmayı önemseyip önemsemediği sorusuna şu yanıtı verdi:

"Yarınki bambaşka bir maç olacak. Olası iki rakibimize karşı da hazırlanıyoruz. Bana göre 3'üncü ve 4'üncü sıra arasında fark var. Konsantre olmak zorundayız. Şu an bizim için fark oluşturacak tek şey, yarınki maçı kazanmak."

Halkbank, Jastrzebski Wegiel ile Aluron CMC Warta Zawiercie arasındaki yarı finalin kaybedeniyle pazar günü TSİ 17.00'de 3'üncülük maçına çıkacak.


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