Spor Toto'nun rakibi Beykoz Belediyespor oldu

Hentbolda HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali yarı final maçında Eskişehir Ormanspor'u 43-32 yenen Beykoz Belediyespor finale yükseldi.
Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyondaki ikinci yarı final maçında Beykoz Belediyespor ile Eskişehir Ormanspor karşılaştı.
İstanbul ekibinin yoğun ataklarıyla geçen maçın ilk yarısı 19-13'lük skorla bitti.
Eskişehir takımı, ikinci yarıda da oyun üstünlüğüyle farkı açan Beykoz Belediyespor karşısında tempoyu arttırsa da sahadan 43-32 malup ayrıldı.
Bu galibiyetle finale kalan Beykoz Belediyespor, yarın oynanacak final maçında Spor Toto ile karşılaşacak.
Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyondaki ikinci yarı final maçında Beykoz Belediyespor ile Eskişehir Ormanspor karşılaştı.
İstanbul ekibinin yoğun ataklarıyla geçen maçın ilk yarısı 19-13'lük skorla bitti.
Eskişehir takımı, ikinci yarıda da oyun üstünlüğüyle farkı açan Beykoz Belediyespor karşısında tempoyu arttırsa da sahadan 43-32 malup ayrıldı.
Bu galibiyetle finale kalan Beykoz Belediyespor, yarın oynanacak final maçında Spor Toto ile karşılaşacak.
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