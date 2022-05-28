Spor Toto'nun rakibi Beykoz Belediyespor oldu

HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası finalinde Spor Toto ve Beykoz Belediyesi karşılaşacak.

Haber; AA
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Spor Toto'nun rakibi Beykoz Belediyespor oldu
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28 Mayıs 2022 19:15
Hentbolda HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali yarı final maçında Eskişehir Ormanspor'u 43-32 yenen Beykoz Belediyespor finale yükseldi.

Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyondaki ikinci yarı final maçında Beykoz Belediyespor ile Eskişehir Ormanspor karşılaştı.

İstanbul ekibinin yoğun ataklarıyla geçen maçın ilk yarısı 19-13'lük skorla bitti.

Eskişehir takımı, ikinci yarıda da oyun üstünlüğüyle farkı açan Beykoz Belediyespor karşısında tempoyu arttırsa da sahadan 43-32 malup ayrıldı.

Bu galibiyetle finale kalan Beykoz Belediyespor, yarın oynanacak final maçında Spor Toto ile karşılaşacak.

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