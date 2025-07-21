Miami Heat başantrenörü Erik Spoelstra, bazı rakip takımlardaki sakatlıklar ve kadro değişikliklerine rağmen, Doğu Konferansı'nın kolaylaştığı yönündeki görüşlere katılmadığını belirtti.Miami Herald'dan Anthony Chiang'a konuşan Spoelstra, şu ifadeleri kullandı:Heat ekibi, yeni sezon öncesinde iç değerlendirmelere yönelmiş durumda. Özellikle geçen sezonki yakın maçlardaki başarısız performans, öncelikli analiz konusu oldu. Miami, 8-17'lik bir dereceyle yakın maçlarda ligin en kötü üçüncü takımıydı.Ayrıca Heat, geçen sezon 22 çift haneli farkla önde olduğu maçı ve 21 dördüncü çeyrek liderliğini kaybetti. Bu da NBA'de en yüksek sayılardı." diyen Spoelstra, yeni sezona takım olarak daha enerjik ve odaklanmış girdiklerini söyledi.