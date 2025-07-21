Miami Heat başantrenörü Erik Spoelstra, bazı rakip takımlardaki sakatlıklar ve kadro değişikliklerine rağmen, Doğu Konferansı'nın kolaylaştığı yönündeki görüşlere katılmadığını belirtti.
Miami Herald'dan Anthony Chiang'a konuşan Spoelstra, şu ifadeleri kullandı:
"Diğer takımların değişmiş ya da sakatlıklar yaşamış olması, bizim için kapıların açıldığı anlamına gelmez. Böyle düşünmek teslimiyetçi bir yaklaşımdır."
Heat ekibi, yeni sezon öncesinde iç değerlendirmelere yönelmiş durumda. Özellikle geçen sezonki yakın maçlardaki başarısız performans, öncelikli analiz konusu oldu. Miami, 8-17'lik bir dereceyle yakın maçlarda ligin en kötü üçüncü takımıydı.
Ayrıca Heat, geçen sezon 22 çift haneli farkla önde olduğu maçı ve 21 dördüncü çeyrek liderliğini kaybetti. Bu da NBA'de en yüksek sayılardı.
"Bu kritik anlar sezonun kaderini değiştiriyor. Eğer birkaç tanesini daha kazanabilseydik, sıralama çok farklı olabilirdi," diyen Spoelstra, yeni sezona takım olarak daha enerjik ve odaklanmış girdiklerini söyledi.
Miami Herald'dan Anthony Chiang'a konuşan Spoelstra, şu ifadeleri kullandı:
"Diğer takımların değişmiş ya da sakatlıklar yaşamış olması, bizim için kapıların açıldığı anlamına gelmez. Böyle düşünmek teslimiyetçi bir yaklaşımdır."
Heat ekibi, yeni sezon öncesinde iç değerlendirmelere yönelmiş durumda. Özellikle geçen sezonki yakın maçlardaki başarısız performans, öncelikli analiz konusu oldu. Miami, 8-17'lik bir dereceyle yakın maçlarda ligin en kötü üçüncü takımıydı.
Ayrıca Heat, geçen sezon 22 çift haneli farkla önde olduğu maçı ve 21 dördüncü çeyrek liderliğini kaybetti. Bu da NBA'de en yüksek sayılardı.
"Bu kritik anlar sezonun kaderini değiştiriyor. Eğer birkaç tanesini daha kazanabilseydik, sıralama çok farklı olabilirdi," diyen Spoelstra, yeni sezona takım olarak daha enerjik ve odaklanmış girdiklerini söyledi.