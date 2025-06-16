Son Düzlük lansmanı Veliefendi'de büyük İlgi topladı

Saran Group şirketlerinden TJK'nın yasal bayisi olarak kısa süre önce faaliyete geçen Son Düzlük'ün 15 Haziran Babalar Günü'nde Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleşen lansmanı spor, medya ve iş dünyasından büyük ilgi gördü. Etkinlik kapsamında düzenlenen "Son Düzlük Babalar Günü Koşusu"ndakıyasıya yarıştı. Binlerce izleyicinin heyecanla takip ettiği koşuyu, başarılı jokeyidaresindeki'lik derecesiyle kazanarak güne damga vurdu.Yarış sonunda düzenlenen kupa töreninde, kazanan atın sahibive antrenörü, kupalarınıve'ın elinden aldı.Açılış konuşmasında söz alan Haksal, "Saran Group olarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. At yarışı bahsine en son teknolojiyi, yapay zekâyı entegre ederek bu deneyimi daha analitik, daha bilinçli ve daha keyifli bir hâle getiriyoruz" dedi.Yarışseverlerin büyük ilgisini çeken platform, kullanıcılarınaisimli yapay zekâ destekli asistanıyla özgün analizler ve istatistikler sunarak bahis deneyimini yeniden tanımlıyor. Türkiye'de daha önce benzeri olmayan bu teknoloji, Son Düzlük'ü sektörde fark yaratan bir konuma taşıyor.Türkiye'nin ilk yapay zekâ destekli at yarışı bahis platformu Son Düzlük, teknolojiyi yarışseverle buluşturmaya ve sektörde yenilikçi adımlar atmaya devam edecek.