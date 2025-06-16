16 Haziran
Chelsea-Los Angeles FC
22:00
17 Haziran
Boca Juniors-Benfica
01:00
17 Haziran
Flamengo-Esperance
04:00
16 Haziran
Drogheda Utd-Shamrock
21:45
16 Haziran
St. Patrick's Athletic-Shelbourne
21:45

Son Düzlük lansmanı Veliefendi'de büyük İlgi topladı

Saran Group şirketlerinden, Türkiye'nin ilk yapay zeka destekli yasal at yarışı platformu Son Düzlük, 15 Haziran Babalar Günü'nde Veliefendi Hipodromu'nda basına tanıtıldı.

calendar 16 Haziran 2025 12:39
Haber: Sporx.com
Son Düzlük lansmanı Veliefendi'de büyük İlgi topladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Saran Group şirketlerinden TJK'nın yasal bayisi olarak kısa süre önce faaliyete geçen Son Düzlük'ün 15 Haziran Babalar Günü'nde Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleşen lansmanı spor, medya ve iş dünyasından büyük ilgi gördü. Etkinlik kapsamında düzenlenen "Son Düzlük Babalar Günü Koşusu"nda 4+ yaşlı erkek Arap atları, 1.500 metre uzunluğundaki sentetik pistte kıyasıya yarıştı. Binlerce izleyicinin heyecanla takip ettiği koşuyu, başarılı jokey Özcan Yıldırım idaresindeki Deniz Efe isimli at, 1.38.17'lik derecesiyle kazanarak güne damga vurdu.

Yarış sonunda düzenlenen kupa töreninde, kazanan atın sahibi  Arif Çelik ve antrenörü Fırat Turan, kupalarını Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran ve Son Düzlük CEO'su Zeynep Acar Haksal'ın elinden aldı.

Açılış konuşmasında söz alan Haksal, "Saran Group olarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. At yarışı bahsine en son teknolojiyi, yapay zekâyı entegre ederek bu deneyimi daha analitik, daha bilinçli ve daha keyifli bir hâle getiriyoruz" dedi.


Yarışseverlerin büyük ilgisini çeken platform, kullanıcılarına Cevher isimli yapay zekâ destekli asistanıyla özgün analizler ve istatistikler sunarak bahis deneyimini yeniden tanımlıyor. Türkiye'de daha önce benzeri olmayan bu teknoloji, Son Düzlük'ü sektörde fark yaratan bir konuma taşıyor.

Türkiye'nin ilk yapay zekâ destekli at yarışı bahis platformu Son Düzlük, teknolojiyi yarışseverle buluşturmaya ve sektörde yenilikçi adımlar atmaya devam edecek.












>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.