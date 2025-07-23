Transferin hızlı isimlerinden Beşiktaş; David Juarasek, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü gibi önemli isimleri kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlılar, bir sonraki transferi için hedefindeki bölgeyi sağ bek pozisyonu olarak belirledi.
OLE'NİN TERCİHİ VAZQUEZ
Sağ bekte Osayi-Samuel ve Walker-Peters transferlerinden vazgeçilmesinden sonra Milan forması giyen Emerson Royal öne çıkmıştı.
Ancak Ole Gunnar Solskjaer'in, hücum katkısı az olmasından dolayı Emerson'a onay vermeyince rota yeniden değişti. Siyah-beyazlılar Real Madrid'den ayrılan Lucas Vazquez için teklifte bulundu.
İSPANYOL'UN PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonda 53 karşılaşmaya çıkan Lucas Vazquez, 2 gol ve 8 asistlik katkıda bulundu.
Siyah-beyazlılar, bir sonraki transferi için hedefindeki bölgeyi sağ bek pozisyonu olarak belirledi.
OLE'NİN TERCİHİ VAZQUEZ
Sağ bekte Osayi-Samuel ve Walker-Peters transferlerinden vazgeçilmesinden sonra Milan forması giyen Emerson Royal öne çıkmıştı.
Ancak Ole Gunnar Solskjaer'in, hücum katkısı az olmasından dolayı Emerson'a onay vermeyince rota yeniden değişti. Siyah-beyazlılar Real Madrid'den ayrılan Lucas Vazquez için teklifte bulundu.
İSPANYOL'UN PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonda 53 karşılaşmaya çıkan Lucas Vazquez, 2 gol ve 8 asistlik katkıda bulundu.