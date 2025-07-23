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Solskjaer, sağ bek tercihini belirledi

Bright Osayi-Samuel ve Kyle Walker-Peters transferleri iptal olan Beşiktaş, sağ bek için Real Madrid'den ayrılan Lucas Vazquez'i istiyor.

calendar 23 Temmuz 2025 09:28 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2025 09:32
Haber: Türkiye, Fotoğraf: Imago
Solskjaer, sağ bek tercihini belirledi
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Transferin hızlı isimlerinden Beşiktaş; David Juarasek, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü gibi önemli isimleri kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlılar, bir sonraki transferi için hedefindeki bölgeyi sağ bek pozisyonu olarak belirledi.

OLE'NİN TERCİHİ VAZQUEZ


Sağ bekte Osayi-Samuel ve Walker-Peters transferlerinden vazgeçilmesinden sonra Milan forması giyen Emerson Royal öne çıkmıştı.

Ancak Ole Gunnar Solskjaer'in, hücum katkısı az olmasından dolayı Emerson'a onay vermeyince rota yeniden değişti. Siyah-beyazlılar Real Madrid'den ayrılan Lucas Vazquez için teklifte bulundu.

İSPANYOL'UN PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda 53 karşılaşmaya çıkan Lucas Vazquez, 2 gol ve 8 asistlik katkıda bulundu.

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