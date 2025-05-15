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Solskjaer'den Masuaku talimatı: "Kalsın!"

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, sözleşmesi sona erecek Arthur Masuaku'nun takımda kalmasını istiyor.

calendar 15 Mayıs 2025 10:49
Fotoğraf: AA
Solskjaer'den Masuaku talimatı: 'Kalsın!'
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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, yeni sezon öncesi güçlü bir kadro kurmak için çalışmalara başladı. Norveçli teknik adamın hedefi, genç oyuncularla tecrübeli isimleri harmanlayan, kompakt ve yüksek tempolu futbol oynayan bir takım oluşturmak.

"TAKIM ADINA ÇOK FAYDALI OLUR"

Geçtiğimiz günlerde Başkan Serdal Adalı ile bir görüşme yapan Solskjaer'in, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Arthur Masuaku'nun takımda kalmasını istediği ortaya çıktı. Solskjaer'in toplantıda Adalı'ya, "Masuaku'nun performansı beni etkiledi. Her geçen maç üzerine koyuyor. Eğer kulüp olarak anlaşma sağlanırsa, takım adına çok faydalı olur" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Bu sezon 44 maçta forma giyen yıldız oyuncu, 1 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

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