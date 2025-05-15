Solskjaer'den Masuaku talimatı: 'Kalsın!'

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, yeni sezon öncesi güçlü bir kadro kurmak için çalışmalara başladı. Norveçli teknik adamın hedefi, genç oyuncularla tecrübeli isimleri harmanlayan, kompakt ve yüksek tempolu futbol oynayan bir takım oluşturmak.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
"TAKIM ADINA ÇOK FAYDALI OLUR"
Geçtiğimiz günlerde Başkan Serdal Adalı ile bir görüşme yapan Solskjaer'in, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Arthur Masuaku'nun takımda kalmasını istediği ortaya çıktı. Solskjaer'in toplantıda Adalı'ya, "Masuaku'nun performansı beni etkiledi. Her geçen maç üzerine koyuyor. Eğer kulüp olarak anlaşma sağlanırsa, takım adına çok faydalı olur" ifadelerini kullandığı aktarıldı.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
Bu sezon 44 maçta forma giyen yıldız oyuncu, 1 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.
"TAKIM ADINA ÇOK FAYDALI OLUR"
Geçtiğimiz günlerde Başkan Serdal Adalı ile bir görüşme yapan Solskjaer'in, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Arthur Masuaku'nun takımda kalmasını istediği ortaya çıktı. Solskjaer'in toplantıda Adalı'ya, "Masuaku'nun performansı beni etkiledi. Her geçen maç üzerine koyuyor. Eğer kulüp olarak anlaşma sağlanırsa, takım adına çok faydalı olur" ifadelerini kullandığı aktarıldı.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
Bu sezon 44 maçta forma giyen yıldız oyuncu, 1 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.